Relance du train : l'indifférence de la Sopafer Publié le mardi 17 juin 2025 | Le témoin

© aBamako.com par AS

Relance du trafic ferroviaire Bamako -kayes

Bamako, le 13 juillet 2022. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé au lancement à la gare ferroviaire de Bamako de l`essai du train voyageurs entre Bamako et Kayes

Annoncée comme une volonté présidentielle, la relance du train voyageur peine à se concrétiser.



Après plusieurs tentatives ratées, le projet est en passe d’être reléguée aux calendes grecques. C’est du moins l’impression que donnent le département en charge des Transports et des Infrastructures ainsi que de la Société de Patrimoine Ferroviaire du Mali (SOPAFER-SA). En effet, depuis la disparition de la CC2207, à la suite d’un certain accident dans les environs de Mahina, les riverains des régions de Kayes et de Kita, déjà coupés du reste du pays par une route impraticable à laquelle s’est greffée la présence djihadiste, se trouvent dans l’attente d’une explication. En effet, depuis Novembre 2023, il y a près de deux ans, le seul et unique train de la République est sur cale après six mois de marche laborieuse, jetant du coup le doute sur la capacité de la Sopafer à proposer aux autorités un plan durable et réalisable de relance définitive du chemin de fer.





Ainsi, après sept ans, le projet de réhabilitation du trafic ferroviaire reste une promesse jamais tenue et il y a même lieu de s’interroger si l’administration de la Sopafer n’affiche une indifférence audit projet. Une posture qui pourrait à la longue contribuer à la baisse de la popularité du Président de la Transition auprès des populations concernées. En tout état de cause, l’achat de trois véhicules flambant-neuf cache mal le désintérêt pour une solution idoine à la réalisation d’une promesse présidentielle qui frise de plus en plus la chimère. Et comme si cela ne suffisait pas, l’administration a récemment engagé l’achat d’une bourreuse, une machine destinée à l'entretien des voies ferrées et qui sert à positionner la voie et à compacter le ballast sous les traverses à l'aide de pioches vibrantes. Le hic est que cette opération qui aurait couté, selon des sources concordantes, plusieurs centaines de millions de nos francs, s’est non seulement effectuée alors que le train a cessé de siffler depuis le tragique accident aux alentours de Mahina et que plusieurs années d’arrêt l’auront peut-être déjà rendu inapte à l’exploitation.







Amidou Keita