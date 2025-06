Présidence de la Confédération des Etats de l’AES : le Gal Assimi Goïta va faire son bilan - abamako.com

News Politique Article Politique Présidence de la Confédération des Etats de l’AES : le Gal Assimi Goïta va faire son bilan Publié le mardi 17 juin 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le Mali va abriter bientôt le prochain Sommet des Chefs d’État de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Un an après le premier sommet, tenu le 6 juillet 2024, à Niamey, au Niger, l’heure est au bilan.

Le prochain sommet sera consacré au chemin parcouru par la Confédération sous la présidence du Général d’Armée, Assimi Goïta, président du Mali. La rencontre d'envergure prévu sera l’occasion pour le président de la Transition du Mali de dresser le bilan de son mandat à la tête de l'organisation. Ce sommet sera un moment clé pour évaluer les progrès réalisés par l'AES depuis sa création et pour discuter des orientations futures, notamment en matière de sécurité et de coopération régionale. Faut-il le noter, plusieurs chantiers auront marqué cette année, dont les projets de composition de l’hymne de l’AES qui a retenti dans les trois Etats depuis le lundi 9 juin dernier, la création en vue d’une Banque de la Confédération, le projet d’une monnaie commune, la mise en place d’une stratégie de défense commune, bref plusieurs initiatives allant dans le sens d’une intégration multidimensionnelle sur la base des intérêts communs et souverainistes prônés au Burkina, au Mali et au Niger.



F.B