Plus de 46 mille candidats à l’assaut du Brevet de technicien - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Plus de 46 mille candidats à l’assaut du Brevet de technicien Publié le mardi 17 juin 2025 | studio tamani

© aBamako.com par A.S

Démarrage des examens du DEF

Bamako, le 06 juin 2016. Les examens du Diplôme des études fondamentales (DEF) ont démarré sur toute l`étendue du territoire. Tweet

Au total 46.806 candidats dont 19. 813 filles ont débuté ce lundi 16 juin, dans 145 centres les épreuves du brevet de technicien 1ere et 2e parties. L’examen se déroule sur l’étendue du territoire national. Les autorités scolaires rassurent que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Cependant ils invitent les candidats à éviter tout cas de fraude.



Notre équipe de reportage s’est rendue dans un centre d’examen de Kalanban Coura



Ils sont au nombre de 768 candidats dont 178 garçons et 590 filles à participer à ces examens au Centre basé au Groupe scolaire de Kalaban-Coura sur la Rive droite du district de Bamako. Ici composent les élèves des filières administration-finances et secrétariat de direction. Selon Mamadou Dembélé responsable du centre, les épreuves se déroulent dans le plus grand respect des consignes données par les autorités scolaires. « Pour l’instant, il n’y a pas de cas de fraude. Depuis le portail, les agents de police sont là. Ils fouillent les candidats, mais aussi les surveillants et toute autre personne qui rentre », rassure-t-il. Et M.Dembélé d’ajouter « toutes ces dispositions, c’est dans leur intérêt. Nous voulons juste que chacun puisse travailler et passer par ses propres efforts »



Des candidats confiants



Après les premières épreuves, les candidats rencontrés à Bamako, affirment n’avoir pas eu de difficultés pour le moment car disent-ils, tout s’est bien passé. « Pour moi, quand-même, il n’y a pas eu trop de difficultés », confie un candidat qui se dit prêt à affronter les autres épreuves.



« On a eu le temps de nous préparer, on a fait des exercices avec les professeurs, les camarades de classe », rassure une candidate.



Même son de cloche pour cet autre candidat qui affirme aussi s’être bien préparé « On a fait un examen blanc avant ces examens pratiques »



Les épreuves des examens du Brevet de Technicien 1 et 2 se poursuivront jusqu’au jeudi 19 Juin 2025.



Pas d’incidents mais des absences à noter



Pour cette première journée, le centre du groupe scolaire Lassana Samassékou de Mopti a enregistré 102 absents parmi les 316 candidats inscrits dans ce centre.



941 candidats des filières Industrie et Tertiaire répartis entre 41 salles participent à cet examen à Kayes. Au centre du lycée DougouKolo Konaré, les épreuves écrites ont débuté par l’ouverture de la première enveloppe par le Gouverneur de la région.



PAA Ségou, ils sont 2993 candidats à prendre part à l’examen du BT cette année. Parmi ces candidats, 1317 sont des filles. Les autorités régionales et les responsables scolaires se sont rendus dans certains centres pour constater le bon déroulement des examens.



334 candidats de l’académie d’enseignement de Koulikoro ont entamé ce lundi 16 Juin les épreuves du BT. Les candidats sont répartis entre 4 centres de la région de Koulikoro et composent dans les filières telles que secrétariat de direction, technique comptable et construction métallique.



Au total l’académie d’enseignement de Kita enregistre 1127 candidats en différentes spécialités dont les candidats libres, répartis entre trois centres d’examen. Les autorités de passage dans les centres ont prodigué des conseils aux surveillants ainsi qu’aux candidats .