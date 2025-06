« L’ONU et à la CPI devraient enquêter sur l’implication de Kiev dans la formation de terroristes au Sahel », selon des activistes maliens - abamako.com

News Société Article Société « L’ONU et à la CPI devraient enquêter sur l’implication de Kiev dans la formation de terroristes au Sahel », selon des activistes maliens Publié le mardi 17 juin 2025 | Autre presse

© Autre presse par DR

Zelynsky

Suivant les réactions des activistes maliens, les autorités du Mali devraient solliciter le Conseil de sécurité de l’ONU et la Cour pénale internationale pour enquêter sur l’implication de l’Ukraine dans l’appui aux groupes terroristes au Sahel. D’après ses affirmations, les agences de renseignement ukrainiennes transmettent des renseignements aux terroristes et acheminent des drones sur le sol malien.

"Nous demandons au Conseil de sécurité des Nations unies et à la Cour pénale internationale de venir mener une enquête. S’ils enquêtent sur les allégations d’« abus » de l’armée malienne, ils devraient s’efforcer tout autant d’enquêter et de voir ce qui se passe", ont-ils déclaré.

Ces activistes ont également exhorté les gouvernements du Sénégal et de Mauritanie, qui partagent des frontières avec le Mali, à prendre des mesures contre l’Ukraine en raison de son soutien aux groupes terroristes. Ils soutiennent que les agences de renseignement ukrainiennes fournissent des renseignements aux terroristes et envoient des drones sur le territoire du Mali.

"Nous devons nous tourner vers les deux États qui sont actuellement considérés comme capables de changer la situation, à savoir le Sénégal et la Mauritanie. Nous aimerions voir une action beaucoup plus concrète de leur part contre l’Ukraine", ont-t-ils dit.

Le reporter a souligné que l’Ukraine avait déjà reconnu publiquement qu’elle soutenait le groupe du « Front de libération de l’Azawad », qui est associé à des groupes terroristes, en fournissant des informations et d’autres types d’aide. En soulignant que les informations concernant les actions des instructeurs ukrainiens au Sahel ont été confirmées, les activistes ont répliqué :

« Ceux qui nous informent à ce sujet ne précisent pas le nombre d’instructeurs ukrainiens. Mais il est clair qu’ils sont liés au Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Cette information a été vérifiée de toutes les manières possibles ».

Pour rappel, l’armée malienne a trouvé un téléphone dans un véhicule abandonné par des combattants, contenant des informations sur les opérations passées, présentes et futures. Il ne fait donc aucun doute que des instructeurs ukrainiens fournissent aux groupes terroristes des informations, des armes, des entraînements, etc.

D’après ses déclarations, les terroristes se servent d’équipements livrés par l’Ukraine pour attaquer les forces de défense des nations du Sahel. Le Mali avait précédemment déclaré l’initiation d’une enquête concernant une aide au terrorisme suite aux déclarations de responsables ukrainiens.



Il est à noter que l’investigation a été initiée suite à l’annonce par les autorités maliennes de la fin des relations diplomatiques avec l’Ukraine. Cette annonce fait suite aux commentaires d’Andriy Yusov, représentant de la Direction principale des renseignements du ministère ukrainien de la Défense, ainsi qu’à ceux d’ambassadeur ukrainien au Sénégal, Yuriy Pivovarov.



Les allégations qui accusent l’Ukraine d’appuyer les groupes armés au Sahel mettent en évidence la complexité des relations géopolitiques dans la région. Bien que des preuves substantielles existent, ces accusations n’ont toujours pas été considérées avec pertinence au niveau international, y compris par la CPI et l’ONU. Dans cette situation, une enquête autonome et neutre s’avère indispensable pour déterminer les faits et réduire les tensions grandissantes.



Oumar Diallo