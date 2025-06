Région de Kidal: L’Armée porte un coup à la chaîne de commandement des terroristes, plusieurs figures du FLA, dont le neveu et le beau-fils d’Algabass AG Intalla, neutralisées aux alentours d’Aguelhok - abamako.com

Région de Kidal: L'Armée porte un coup à la chaîne de commandement des terroristes, plusieurs figures du FLA, dont le neveu et le beau-fils d'Algabass AG Intalla, neutralisées aux alentours d'Aguelhok
Publié le mardi 17 juin 2025 | Le Soir de Bamako

Dans le cadre de ses opérations offensives contre les groupes armés terroristes, l’armée malienne a mené des actions simultanées ayant abouti à la neutralisation de plusieurs bases ennemies lors de tentatives d’embuscade contre un convoi logistique dans le nord.



Grâce à l’observation aérienne, une base appartenant aux terroristes a été réduite en cendres dans le secteur de Diafarabé. Au nord, les combats furent violents, notamment dans la région de Kidal, où une tentative d’embuscade dans les alentours d’Aguelhok s’est soldée par un échec cuisant pour la nébuleuse terroriste. L’intervention des vecteurs aériens en mission de reconnaissance a permis de neutraliser plusieurs combattants du FLA. Ces derniers, connus pour leur rôle clé au sein de cette organisation, viennent s’ajouter à la liste des figures éliminées comme Fahd Ag Al Mahmoud, Hassane Ag Fagaga et leurs complices à Tinzaouatène. Ces opérations constituent un camouflet de grande ampleur pour le FLA, qui voit plusieurs de ses hauts responsables éliminés physiquement. Les forces obscurantistes, d’après les informations disponibles, ont subi un revers dans ces combats d’une rare intensité survenus dans la région de Kidal ces derniers jours.



Les sources sont formelles quant au bilan de ces affrontements qui se sont déroulés dans l’Adrar des Ifoghas.



À en croire ces mêmes sources, plusieurs figures du FLA ont été tuées, notamment dans les environs d’Aguelhok. Parmi les combattants neutralisés figurent le neveu et beau-fils d’Algabass Ag Intalla, Miya Ag, ainsi que le déserteur Saghdou, ancien capitaine des FAMa. Le commandant rebelle du FPL, Issoufi Ag Bougara, a été tué dans les affrontements entre Aguelhok et Kidal le vendredi 13 juin 2025, selon des sources qui lèvent le voile sur les victimes de ces combats, lesquels ont sans doute permis de décapiter la chaîne de commandement du FLA. Les mêmes sources font état de la mort de certains des meilleurs combattants de ce mouvement terroriste, qui s’évertue à entretenir la chienlit dans le Sahel en général, et au Mali en particulier.



Parmi les figures tombées lors de ces affrontements figurent notamment Hassane Haballa, Issoufi Ag Bougara, Baye Ag Bakanana, Miya Ag Sahguid et Oumar Ag Biya. ■

LAYA DIARRA

Le Soir de Bamako