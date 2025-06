Le Chef de l’État reçoit un émissaire spécial du Président de l’Union africaine - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Chef de l’État reçoit un émissaire spécial du Président de l’Union africaine Publié le mardi 17 juin 2025 | Présidence

Tweet



Ce mardi 17 juin 2025, le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a accordé une audience à Son Excellence Tété ANTÓNIO, ministre des Relations extérieures de la République d’Angola, en qualité d’envoyé spécial de Son Excellence João Manuel Gonçalves LOURENÇO, Président de la République d’Angola et président en exercice de l’Union africaine.

Portant un message fraternel du Chef de l’Union africaine, le ministre angolais a souligné que cette visite s’inscrit dans une mission d’information, d’écoute et de solidarité. Le Président LOURENÇO, également champion de l’Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, a tenu à réaffirmer, à travers cette démarche, son attachement à la stabilité et à la sécurité du Mali, ainsi qu’à l’ensemble de la région du Sahel.

Au sortir de l’audience, le ministre Tété ANTÓNIO a déclaré :« Le président de l’Union africaine s’intéresse particulièrement à la situation sécuritaire au Mali et dans la région. Il s’agit d’explorer, dans un esprit de dialogue constructif, les moyens de soutenir collectivement les efforts contre le terrorisme et en faveur du développement dans le Sahel».

Il a également salué les liens historiques profonds entre le Mali et l’Angola, rappelant l’importante contribution du Mali dans la lutte de libération angolaise, ainsi que le rôle remarquable joué par le diplomate malien, Me Alioune Blondin BEYE, décoré récemment à titre posthume par le Président Lourenço à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de l’Angola.

Enfin, l’émissaire angolais a réaffirmé l’importance du principe de non-indifférence prôné par l’Union africaine, qui invite chaque pays à s’impliquer dans les situations affectant d’autres États membres, en vue de construire des ponts de coopération, de paix et de développement à l’échelle continentale.