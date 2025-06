Révision de la Charte de la Transition : la CNDH appelle le gouvernement au respect des dispositions constitutionnelles - abamako.com

La CNDH organise la 1ère réunion de préparation du rapport alternatif de la CNDH au titre du 4ème cycle

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a réagi dans un communiqué à la publication du projet de loi portant révision de la Charte de la Transition, annoncé lors du Conseil des ministres du 11 juin.



La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) suit de près l’évolution de la situation politique de notre pays. Elle prend acte du projet de loi portant révision de la Charte de la Transition publié dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025.



Se fondant, entre autres, sur la Constitution du 22 juillet 2023, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, et conformément à son mandat légal de promotion et de protection des droits de I’Homme, la CNDH:



recommande au Gouvernement le respect des dispositions constitutionnelles en matière de droit à la participation politique;



exhorte le gouvernement à accélérer le processus de réforme en faveur de la reprise des activités politiques pour consolider les acquis démocratiques et renforcer l’état de droit dans notre pays:



rappelle que les libertés d’association, de réunion, d’opinion, d’expression et de presse sont des droits fondamentaux insusceptibles de restriction sauf dans les conditions prévues par la loi, et constituent l’essence d’un Etat démocratique respectueux des droits de l’Homme:



encourage le Gouvernement à favoriser davantage le dialogue avec les forces vives de la Nation en vue de l’instauration d’un climat politiquo plus apaisé.



Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée. Nul n’est à l’abri de la violation de ses droits.



Bamako, le 16 juin 2025 Le Présiden