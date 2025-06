Coupe d’Afrique des nations féminine : Maroc-Zambie en ouverture - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe d’Afrique des nations féminine : Maroc-Zambie en ouverture Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

A moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations de football féminin, les préparatifs vont bon train au niveau de la Confédération africaine de football (Can).

Outre la liste des arbitres sélectionnés, l’instance dirigeante africaine de football a également dévoilé le calendrier de la compétition.





Après la liste des officiels du tournoi, la Caf a dévoilé le calendrier officiel de la Can Maroc 2024, qui se tiendra du 5 au 26 juillet 2025. C’est ainsi que l’on note que le match d’ouverture opposera le pays hôte, le Maroc, à la Zambie, le samedi 5 juillet à 21h00 (heure locale), soit 20h00 GMT, dans l’écrin flambant neuf du Stade Olympique de Rabat. Dès le lendemain, a indiqué la Caf, trois rencontres seront au programme, dont celle très attendue entre le Nigeria (nation la plus titrée du football féminin africain) et la Tunisie, coup d’envoi prévu à 17h00 (heure locale). La finale de la compétition se disputera le samedi 26 juillet 2025 à 21h00, toujours dans le prestigieux Stade Olympique de Rabat.



Toujours selon l’instance dirigeante du football africain, tenante du titre, l’Afrique du Sud lancera sa campagne dès la troisième journée (7 juillet), face au Ghana, dans un choc de haut vol du Groupe C programmé au Stade d’Honneur d’Oujda. Le même jour, le duel entre le Mali et la Tanzanie viendra clore le programme avec une opposition prometteuse en soirée, sur la pelouse du stade municipal de Berkane. Forte du succès retentissant des précédentes éditions, la Can Féminine Caf TotalEnergies, Maroc 2024 s’inscrit dans la dynamique d’essor que connaît l’ensemble des compétitions de la Caf depuis quatre ans. Des records sont attendus, tant en matière d’affluence dans les enceintes qu’en termes d’audiences télévisées mondiales et d’interactions numériques.



La Caf a indiqué que, conformément aux standards internationaux les plus exigeants, elle s’appuiera sur des technologies de pointe pour assurer la retransmission en direct, en haute définition, des 26 rencontres de la compétition à destination d’un public planétaire, via ses partenaires télévisés.





Moussa Bangaly







Composition des groupes



Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo



Groupe B : Nigeria, Tunisie, Algérie, Botswana



Groupe C : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie