Coupe du monde des clubs : Un nul blanc entre Dieng et Messi pour lancer le tournoi Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

La Coupe du monde des clubs de football a donné son coup d’envoi le week-end dernier dans la nuit du samedi à dimanche. En ouverture, Inter Miami de Lionel Messi a été contraint au partage des points par Al Ahly du Malien Aliou Dieng (0-0).



Le Mondial des clubs, nouveau format (32 clubs) va se dérouler aux États-Unis, du 14 juin au 13 juillet. Avec 32 équipes participantes, 4 sont issues du continent africain dont le champion en titre Al Ahly d’Egypte. Dans les rangs du club du Caire, évolue l’international milieu des Aigles, Aliou Dieng, déjà médaillé de bronze de cette compétition sous son ancien format.





En ouverture de la présenté édition, le club de l’ancien joueur du Djoliba AC était opposé à celui du champion du monde en titre à savoir Inter Miami de Lionel Messi. Même s’il n’a pas joué une minute de cette opposition, le club de Dieng a contraint celui de Messi au partage des points sur le score nul et vierge de 0-0.



Choix des 32 équipes :



Ce nouveau projet de la Fifa rassemble 32 équipes du monde entier, qui ont été réparties en 8 groupes. Ces 32 équipes proviennent des six confédérations du monde du football : l'Uefa (Europe), la Conmebol (Amérique du Sud), l'AFC (Asie), la Caf (Afrique), la Concacaf (Amérique du Nord et Central) et l'OFC (Océanie). Ces dernières se sont vues attribuer plus ou moins de places, avec des critères sensiblement similaires.



Alors comment l'équipe autrichienne de Salzbourg s'est-elle retrouvée qualifiée devant des clubs comme Barcelone, Liverpool ou Naples ? Comment quatre clubs brésiliens peuvent-ils être présents ? Que fait l'Inter Miami de Lionel Messi dans cette liste ? Quotidien sportif français, L’Equipe.fr nous end it plus.







L'UEFA - 12 clubs qualifiés : la Ligue des champions prime





L'Uefa, confédération la plus puissante, s'est vue attribuer 12 places qualificatives pour cette compétition. Une décision logique au vu du niveau affiché par les clubs européens, qui possèdent la majorité des stars du football mondial et sont en capacité de faire déplacer des foules. La Fifa a attribué un ticket aux quatre - finalement trois - derniers vainqueurs de la Ligue des champions : le Real Madrid (2022, 2024), Chelsea (2021) et Manchester City (2023).



Ensuite, les neuf autres clubs ont été désignés via le classement Uefa des quatre dernières années, avec deux restrictions : ce classement ne prend en compte que les performances en Ligue des champions et il ne peut y avoir plus de deux clubs d'un même pays qualifiés. Ainsi, les clubs suivants ont été sélectionnés : Bayern Munich et Dortmund (ALL), l'Inter Milan et la Juventus (ITA), le PSG (FRA), l'Atlético de Madrid (ESP), Porto et Benfica (POR), Salzbourg (AUT).



Des clubs mieux classés que Salzbourg ou Benfica n'ont donc pas été retenus, car deux clubs du même pays étaient déjà sélectionnés : c'est le cas pour Liverpool et Barcelone par exemple, mais aussi Naples et l'AC Milan.







La Conmebol - 6 clubs qualifiés : l'hégémonie brésilienne



Six places ont ensuite été attribuées à la Conmebol, confédération sud-américaine. Même principe que pour l'Europe, quatre places sont réservées aux derniers vainqueurs de la Copa Libertadores, à savoir quatre clubs brésiliens : Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) et Botafogo (2024).





Ensuite, les deux autres places ont été désignées via le classement réalisé par la Fifa sur les quatre dernières années (2021-2024) à partir des performances en Copa Libertadores. En gros, la Fifa a réalisé un classement des clubs de la Conmebol sur la base du classement Uefa. Avec ce classement, les deux clubs les mieux classés en dehors des clubs brésiliens sont argentins : les mythiques River Plate et Boca Juniors.







La CAF, l'AFC et la Concacaf - 4 clubs qualifiés : les champions continentaux et l'Inter Miami



Pour rejoindre ces 18 clubs, quatre places ont été attribuées aux confédérations africaine (Caf), asiatique (AFC) et nord-américaine (Concacaf). Toujours le même principe, quatre places pour les quatre derniers vainqueurs de la principale compétition interclubs, auxquels s'ajoutent les clubs les mieux classés au classement de confédération.



Ainsi, les clubs qui représentent l'Afrique sont les deux vainqueurs des dernières Ligue des champions de la Caf : les Égyptiens d'Al-Ahly (2021-2024) et les Marocains du Wydad Casablanca (2022), auxquels s'ajoutent les Tunisiens de l'Espérance de Tunis et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns.



Pour l'Asie, on retrouve les trois derniers vainqueurs de la Ligue des champions asiatique : les Saoudiens d'Al-Hilal (2021), les Japonais de l'Urawa Red Diamonds (2022) et les Émiratis d'Al-Aïn (2023, 2024). Rejoints par les Sud-Coréens de l'Ulsan Hyundai via leur classement continental.





Enfin, la Concacaf sera représentée par les vainqueurs de la Ligue des champions locale : les Mexicains de Monterrey (2021) et de Pachuca (2024) et les Américains de Seattle (2022). Le Los Angeles FC les a rejoints après un match de barrage qualificatif - après l'exclusion du Club Leon (vainqueur en 2023) en raison de la violation des règles de multipropriété, car le club partage le même propriétaire que Pachuca. À ces quatre clubs s'ajoute un club invité, en raison de l'organisation aux États-Unis : l'Inter Miami de Lionel Messi.



L'OFC - 1 club qualifié : la domination d'Auckland



Et pour rejoindre ces 31 clubs précédemment nommés, la confédération océanique (OFC) a bénéficié d'une place qualificative. Celle-ci est revenue à Auckland City, triple vainqueur de la Ligue des champions entre 2022 et 2024 et largement leader au classement continental établi par la FIFA. Ces 32 équipes issues de toute la planète ont ensuite été réparties en huit groupes de quatre. Une phase de poules à confrontations directes - où les deux premiers de chaque groupe se qualifieront - laissera part à une phase finale classique, avec des matches secs des huitièmes de finale à la finale, prévue le 13 juillet prochain.



Moussa Bangaly, avec L’Equipe.fr