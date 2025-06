Arbitres a la coupe d’Afrique des nations féminine : Fanta I. Koné sélectionnée - abamako.com

Arbitres a la coupe d'Afrique des nations féminine : Fanta I. Koné sélectionnée Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

Parmi les 46 arbitres (tous types confondus), Fanta Idrissa Koné est la seule malienne sélectionnée pour une compétition prévue en juillet au Maroc.



La Confédération africaine de football (Caf) a annoncé les officiels de match pour la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Caf TotalEnergies Maroc 2024, qui se déroulera du 5 au 26 juillet 2025. Quarante-six arbitres, arbitres assistants et arbitres assistants vidéo (Var) seront mobilisés pour cette prestigieuse phase finale continentale, réunissant les meilleures officielles féminines d’Afrique choisies pour le tournoi.





C’est un nombre record d’officiels, dépassant le précédent record de 40 lors de la phase finale de l’édition 2022. On comptera 18 arbitres centrales, 18 arbitres assistants et 10 opérateurs Var issus de 30 pays différents du continent, avec le pays hôte, le Maroc (5), fournissant le plus grand nombre. Parmi eux figure Bouchra Karboubi, qui a officié lors de la Coupe d’Afrique des Nations Caf TotalEnergies 2023 en Côte d’Ivoire ainsi qu’aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Salima Mukansanga, qui était en charge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies Maroc 2022, fait partie des officiels VAR accrédités. Mais aussi la Malienne Kanta Idrissa Koné qui a participé à plusieurs Can et autres compétitions internationales dont la Coupe du monde U20.



Moussa Bangaly