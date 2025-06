Israël-Iran : Escalade militaire - abamako.com

Israël-Iran : Escalade militaire Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

Depuis plusieurs semaines, la tension entre Israël et l’Iran atteint un point critique, marquée par des frappes aériennes, des menaces réciproques et une intensification des hostilités.



Alors que les bombardements israéliens ciblent des sites militaires et nucléaires iraniens, Téhéran riposte avec des attaques sur des positions stratégiques israéliennes.





Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé vouloir frapper tous les sites du régime iranien, avec le soutien du président américain Donald Trump. De son côté, l’Iran, sous la direction du président Massoud Pezeshkian, considère ces attaques comme une déclaration de guerre et promet une riposte plus intense.



Le vendredi soir, Téhéran a envoyé des centaines de missiles sur le territoire israélien.



Les pertes humaines sont déjà lourdes. Selon les décomptes 80 morts et plus de 320 blessés en Iran, principalement des civils, 3 morts et 70 blessés en Israël.



Les États-Unis, bien que n’étant pas directement impliqués dans les frappes israéliennes, ont apporté un soutien logistique et stratégique à leur allié.



Washington a notamment déployé des forces navales supplémentaires dans le Golfe Persique tout en renforçant ses bases militaires en Irak et en Syrie.



Il a également accéléré les livraisons d’armements à Israël, notamment des missiles de précision. Par ailleurs, les négociations entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien ont été suspendues, aggravant davantage les tensions.



Condamnations et appels à la retenue



Face à cette escalade, plusieurs pays et organisations internationales ont réagi.





L’Onu exhorte Israël et l’Iran à faire preuve de retenue maximale, dénonçant une escalade dangereuse. L’Union européenne, par la voix de Kaja Kallas, appelle à la désescalade et insiste sur la nécessité d’un dialogue diplomatique.



La France reconnaît le droit d’Israël à se défendre, tout en appelant à la retenue.



L’Arabie saoudite condamne les frappes israéliennes, les qualifiant d’agressions flagrantes et de violations du droit international.



La Chine se dit prête à jouer un rôle constructif pour apaiser la situation.



La Russie dénonce des frappes israéliennes jugées inacceptables et non provoquées.



Le Japon condamne fermement l’action israélienne, la qualifiant d’escalade regrettable.



Le Pape Léon XIV lance un appel à la responsabilité et à la raison, insistant sur la nécessité de préserver la paix.



L’escalade actuelle inquiète la communauté internationale, qui craint une extension du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont exprimé leur soutien à Israël, tandis que la Chine affiche son appui à l’Iran.



Si Israël parvient à endommager le programme nucléaire iranien, il est peu probable qu’il puisse le détruire totalement, selon les experts. Cette incertitude alimente les craintes d’une course à l’armement nucléaire, qui pourrait entraîner une conflagration mondiale.





Malgré l’intensification des combats, certains acteurs internationaux appellent à la désescalade.



Le G7 prévoit une réunion d’urgence pour tenter de freiner l’engrenage militaire.



La question reste ouverte : une troisième guerre mondiale peut-elle être évitée ?



Néanmoins tout dépendra de la capacité des puissances mondiales à imposer une solution diplomatique avant que le conflit ne devienne hors de contrôle.





Ousmane Mahamane