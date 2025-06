Prorogation de la transition : La pilule ne passe pas - abamako.com

Prorogation de la transition : La pilule ne passe pas Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

A la suite de la validation en conseil des ministres du projet de révision de la charte II de la transition pour la prorogation de la transition politique au Mali, la réaction d’ex présidents d’anciens partis et mouvements politiques, n’a pas fait défaut. Me Mountaga Tall, Moussa Mara et Moctar Ousmane Sy ont vite pris leur plume. La riposte…



« Enorme crainte pour l’avenir immédiat de notre pays », s’est inquiété l’ancien Premier ministre et ex militant de l’ancien parti politique Yelema, Moussa Mara, suite, dit-il, à la décision prise en conseil des ministres le mercredi 11 juin de proroger la transition pour une durée de cinq ans, qui plus est renouvelable. Pour lui la légalité de la décision est plus que contestable et ça inquiète a-t-il avancé.





Aux dires de Moussa Mara, le cocktail ainsi créé constitue une menace pour l’Etat, la société, et la Nation qui court ainsi un grand danger de dislocation. Il avertit fortement que : « Ce risque est réel et est sans doute le plus important de notre histoire récente », et demande aux autorités de : « Mesurer ces menaces de manière appropriée et de revoir leur position eu égard au principe », avant de terminer qu’ : « Il n’est jamais trop tard pour bien faire ».



Quant à l’avocat, Me Tall a proposé 12 astuces de sortie de crise sur sa page Facebook dont la principale est : « Renoncer purement et simplement au ‘’mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 à l’instar (des) pairs de la Confédération AES’’ et fixer concomitamment, de façon consensuelle et irrévocable une date de fin de la Transition assorti d’un chronogramme électoral. Dans le respect de la Charte de la Transition, de la Constitution et des engagements pris devant le Peuple malien ».



Pour Moctar Ousmane Sy, Cette initiative va à l’encontre des aspirations profondes des concitoyens, qui pour lui, n’ont pas donné mandat pour une telle démarche. « Le Mali a aujourd’hui besoin de perspectives claires et d’institutions légitimes issues d’élections crédibles, et non d’une transition qui s’éternise », a conseillé l’ex président de l’ancien mouvement politique, ''Génération engagée''.





Koureichy Cissé