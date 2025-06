Hommage à un magistrat d’exception : « Le prix de l’intégrité judiciaire Daniel Amagoin Tessougué, un hommage à la hauteur de l’homme » - abamako.com

Hommage à un magistrat d'exception : « Le prix de l'intégrité judiciaire Daniel Amagoin Tessougué, un hommage à la hauteur de l'homme » Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

À la faveur de la Semaine nationale de la justice, édition 2025, l’État malien a institué un prix en l’honneur du magistrat Daniel A. Tessougué décédé le 11 juin 2023.



On ne pouvait être mieux inspiré pour rendre un hommage exceptionnel et mérité à cet homme de Droit. À travers cette distinction, l’État malien reconnaît le professionnalisme, le courage et la rigueur intellectuelle du magistrat.





Ses amis, ses camarades et sa famille y voient une juste reconnaissance des sacrifices qu’il a consentis tout au long de sa carrière. Daniel A. Tessougué n’a cessé de magnifier l’humilité et la sincérité du peuple malien. Il répétait souvent que, sur le plan moral, le peuple profond devait demeurer le bréviaire de tout citoyen.



Nous attendons avec impatience de connaître le nom du premier magistrat qui se verra décerner ce prix prestigieux. Par ses nombreux ouvrages et désormais ce prix qui porte son nom, notre ami a rejoint le cercle des grandes consciences nationales.







Dors en paix, cher ami.







Mahmoud Sidibé