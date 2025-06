Loulo-Gounkoto : Zoumana Makadji nommé administrateur provisoire pour six mois - abamako.com

Loulo-Gounkoto : Zoumana Makadji nommé administrateur provisoire pour six mois
Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

Zoumana Makadji a été désigné administrateur provisoire de la mine d’or de Loulo-Goungoto, propriété de Barrick minning, par la justice Malienne.



L’Etat du Mali, a accusé Barrick de ne pas acquitter curettement des impôts, royalties et dividendes dus à l’État ; de disposer d’un contrat qui ne reflète pas les intérêts légitimes du Mali ; et de tenir l’État à l’écart de la gestion effective de la mine et de ses revenus. Pour toutes ces raisons, pour protéger les intérêts économiques nationaux et éviter la fermeture brutale de la mine en l’absence d’un accord révisé, le gouvernement malien a décidé de placer le site sous administration provisoire par voie judiciaire.





Le 22 mai, le Président du Tribunal de commerce de Bamako, suite au dépôt le par les mines de Loulo et Gounkoto de Barrick de conclusions en opposition à la demande de mise sous administration provisoire du complexe minier par l'État malien, devait statuer.



Le 8 mai, le Gouvernement a officiellement présenté sa requête au tribunal en vue d'imposer une administration provisoire sur le site. Barrick estime qu'il n'y a aucune base – ni en droit ni en fait - pour que la gestion quotidienne des opérations à Loulo-Gounkoto soient confiées à un administrateur provisoire nommé par un tribunal. Cette démarche fait suite à l'audience préliminaire du 15 mai, au cours de laquelle les mines ont eu l'occasion de répondre formellement à la demande de l'État.



« Cette dernière escalade de la part du Gouvernement du Mali fait suite au maintien en détention de plusieurs employés de Barrick – détenus illégalement depuis plus de cinq mois – et au blocage des exportations d'or du complexe » disait Barrick dans un communiqué.



Finalement, la décision est tombée aujourd’hui.



Alexis Kalambry