Mali-Allemagne : Dr. Dietrich Pohl s’en va - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-Allemagne : Dr. Dietrich Pohl s’en va Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Mali, Dr. Dietrich Pohl, après six ans de bons et loyaux services, s’en va du Mali. A cette occasion, il a organisé une réception à sa résidence le samedi dernier.



Cette réception a regroupé les diplomates, mais, également tous les partenaires maliens de l’ambassade.





« L'Allemagne est le premier partenaire du Mali. Depuis 60 ans nous travaillons en étroite collaboration et en toute confiance. Poursuivre ce partenariat aujourd'hui et le façonner pour l'avenir est à la fois une obligation et un privilège », a rappelé à cette occasion l’ambassadeur qui a assuré son amour pour notre pays et sa volonté de revenir à l’occasion pour des événements culturels.



Alexis Kalambry