Lettre à grand-père : La mort de l'empathie ! Publié le mercredi 18 juin 2025 | Mali Tribune

Que deviendra le monde sans empathie ? Oui cette capacité de se mettre à la place de l’autre. Oui, à la place de cette femme mère, de cet homme père. De cette sœur, de ce frère. De l’époux et de l’enfant de l’autre.



Cette attitude purement humaine relèverait de la plus haute fonction de la raison. Elle fait l’humain, l’empathie !





Oui le fait de pouvoir de se mettre à la place de cette femme mère du soldat qui tombe sur le champ d’honneur. Oui l’empathie de pouvoir se mettre à la place de cet homme qui perd un fils. Cette femme qui ne verra plus jamais son époux. Ce soldat, ce militaire parti à jamais. Cet orphelin innocent dont le monde change à jamais et perd un pilier si fondamental.



Oui l’empathie de ne pas être Dogon mais d’entendre les cris de ces femmes innocentes et ces hommes qui vivent le carnage nuit et jour. L’empathie de pouvoir vivre leur malheur et d’être attentif à leur cri de cœur. Ces champs et ces greniers qui partent chaque jour en fumée. Cette jeunesse qui vit le terrorisme. L’empathie d’être sans être.



Sans oublier le Peulh et le Touareg innocents et qui passent au mouroir sans enquête ni jugement. L’empathie d’écouter le cri de ces hommes aux yeux bandés en fil de rang à Diafarabé, à Sebabougou et autres. Hélas ! Pourquoi ne pas entendre le cri des hommes qui demandent juste enquête et jugement. Les présumés coupables le font-ils pour le Mali ?



L’empathie face à ces jeunes qui peuvent être innocents et même coupables de vols ou autres crimes, doivent-ils être lynchés, brûlés et tués ? Doit-on continuer à nous rendre justice sans aucune enquête, sans aucune investigation et sans aucun jugement ? Ce chemin est-il le bon le chemin ? Faut-il être monstre pour vaincre le mal ? Est-il nécessaire aujourd’hui de perdre l’empathie ?



Faut-il continuer ces tueries populaires et extra-judiciaires et espérer la paix ? Quel si grand mal, nous est-il arrivé ? Quelle transformation avons-nous subie ? Pour atteindre ce stade. Souvent des vidéos, où certains crient aller manger le foie de leur prochain, après l’avoir tué et éventré. Quelle ignominie ? Que nous arrive-t-il enfin?





Il est temps que la justice dise : « Stop » ! « Stop » ! Avant que le crime et la violence ne deviennent culture. « Stop » ! A quelle image diffuser et quel commentaire poser? Pensons aux enfants et à leur éducation. Et éviter de normaliser l'injustice et selon les victimes. Ça tue l’empathie et c’est un très mauvais présage !



A ma 303ème lettre, mardi prochain. Inch’Allah !



Lettre de Koureichy