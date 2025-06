Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : L’Algérie et la Côte d’Ivoire sur la liste noire de l’Union européenne - abamako.com

News Politique Article Politique Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : L’Algérie et la Côte d’Ivoire sur la liste noire de l’Union européenne Publié le mercredi 18 juin 2025 | L’Indépendant

© Autre presse par MOE UE

Legislatives 2013 au Mali: Les Observateurs de l`Union Européenne

La décision est tombée, mardi 10 juin. Dans un communiqué de presse, la Commission Européenne à Bruxelles ajoute l'Algérie et la Côte d'Ivoire à sa liste noire des pays et territoires a "haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) Elle fait sienne ainsi une décision qui avait été prise, en octobre denier à Paris, par le Groupe d'action financière (GAFI) organisme mondial qui lutte contre le blanchiment d'argent. Il avait, en effet, placé trois pays africains à surveiller de façon accrue sur sa liste grise notamment Algerie, T'Angola et la Cote d'ivoire Cet alignement de la Commission Européenne sur le GAFI met à l'aise les autorités maliennes qui n'ont cessé, ces derniers temps, de dénoncer, y compris a la tribune de l'Assemblée générale des Nations-unies & New York, la collusion voire le parrainage des groupes armés terroristes (GAT) singulièrement le JNIM d'iyag Ag Ghali par l'Algérie.



Dans son communiqué, la Commission Européenne (CE) précise que les entités de l'UE couvertes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux sont tenues de faire preuve d'une vigilance accrue dans les transactions impliquant ces pays pour protéger le système financier de l'UE"



Au-delà de l'Algèrie de Angola et de la Côte d'Ivoire, les pays ajoutés a la "liste noire de Bruxelles sont le Kenya, le Laos, le Liban, Monaco, la Namibie, le Nepal et e Venezuela. En revanche, d'autres y ont été retirés. Ce sont la Barbade, Gibraltar, la Jamaique, le Panama, les Philippines, le Sénégal, Ouganda et les Eminats arabes unis



La Commission Européenne rappelle qu'en tant que membre fondateur du GAFI), (elle) est étroitement associée au suivi des progrès réalisés par les jundictions inscrites sur le liste, en les aidant à mettre pleinement en oeuvre leurs plans d'action respectifs convenus avec le GAFI Et d'ajouter que "l'alignement sur le GAFI eet important pour respecter l'engagement de l'UE à promouvoir et à mettre en oeuvre les normes mondiales



Mohamed HAIDARA