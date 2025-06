Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 18 juin 2025 - abamako.com

Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 18 juin 2025 Publié le mercredi 18 juin 2025



Conseil des Ministres du gouvernement du Gal Abdoulaye Maiga

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 18 juin 2025, dans sa salle de

délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Conseil des Ministres a

adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de

fonctionnement du Commandement des Opérations Spéciales.

Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes enclenchées au sein des Forces Armées et de Sécurité,

pour faire face aux défis sécuritaires, plusieurs Unités des Forces spéciales ont été créées,

notamment :

- le Bataillon Autonome des Forces Spéciales et des Centres d’Aguerrissement ;

- les Forces Anti-terroristes ;

- la Force Spéciale Air ;

- le Groupement de Reconnaissance et d’Intervention.

L’emploi de ces différentes Unités des Forces spéciales en opérations a mis en exergue certaines

insuffisances qu’il convient de corriger.

Les projets de texte, adoptés, créent le Commandement des Opérations Spéciales qui sera articulé

autour d’un organe de Commandement et d’un Centre de Planification et de Conduite des Opérations

spéciales en vue d’une meilleure exécution des opérations militaires menées par les Forces spéciales.

2. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un

projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de la

Station de Traitement des Boues de Vidange de Tienfala et l’aménagement des voies d’accès.

Ce marché est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et le Groupement CCB

SAS/TOUJA SAS pour un montant de 3 milliards 997 millions 914 mille 222 francs CFA toutes taxes

comprises et un délai d’exécution de 10 mois hors saison des pluies.

La réalisation de ces travaux s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2

« Amélioration de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène » du Projet de

Résilience Urbaine de Bamako.

Le projet de décret, adopté, permettra la réalisation d’une Station de Traitement des Boues de Vidange

à Tienfala avec une capacité de 140 871 m3 par an et 2 194 066 kg de matières sèches par an.

3. Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du

Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté des projets de décret portant

affectation au Ministère de la Défense et des anciens Combattants, de parcelles de terrain

dans les Cercles de Mopti, Diéma, Kita, Bougouni, Koutiala et San.

Les parcelles de terrain, objet des Titres fonciers :

- n°15079 du Cercle de Mopti, d’une superficie de 10 hectares 00 are 05 centiares, sise à

Nantaka, Commune rurale de Socoura, Région de Mopti ;

- n°841 du Cercle de Diéma, d’une superficie de 500 hectares 00 are 00 centiare, sise à Diéma,

Commune rurale et Cercle de Diéma, Région de Nioro ;

- n°4527 et n°5245 du Cercle de Kita, respectivement d’une superficie de 50 hectares 61 ares

26 centiares et 449 hectares 39 ares 33 centiares, sise à Doumba, Commune rurale de Benkadi,

Région de Kita ;

- n°1483 du Cercle de Bougouni, d’une superficie de 747 hectares 42 ares 49 centiares, sise à

Bougouni, Commune urbaine, Cercle et Région de Bougouni ;



- n°7809 du Cercle de Koutiala, d’une superficie de 675 hectares 29 ares 33 centiares, sise à

Koutiala, Commune urbaine, Cercle et Région de Koutiala ;

- n°3580 du Cercle de San, d’une superficie de 500 hectares 00 are 01 centiare, sise à

Bougoudara, Commune urbaine, Cercle et Région de San.

Ces affectations sont destinées à satisfaire les besoins de réalisation d’infrastructures au profit des

Forces Armées.

4. Sur le rapport du ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres a adopté un projet

de décret portant approbation de la Stratégie nationale de Stabilisation et de Sécurisation

du Bétail malien et son Plan d’actions 2025-2029.

Le Conseil des Ministres, en sa Session du 28 mai 2025, a pris acte d’une communication écrite

relative à la Stratégie nationale de Stabilisation et de Sécurisation du Bétail malien et son Plan

d’actions 2025-2029.

Cette stratégie vise à stabiliser et sécuriser, à l’horizon 2034, le cheptel malien sur des espaces

aménagés avec une production optimale.

Elle est bâtie autour des 4 axes stratégiques suivants :

- l’aménagement et la gestion des ressources pastorales ;

- la promotion des cultures fourragères ;

- l’amélioration de la contribution du bétail à la création de richesses et d’emplois ;

- le renforcement des mécanismes de suivi et des mesures d’accompagnement.

Le projet de décret, adopté, consacre l’approbation formelle de ladite stratégie et ouvre la voie à la

mise en œuvre des actions prévues dans son Plan d’actions couvrant la période 2025-2029.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a pris acte

d’une communication écrite relative au Document de Programmation Budgétaire et

Economique Pluriannuelle 2026-2028.

Conformément aux dispositions de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois

de finances, le projet de loi de finances de l’année est élaboré par référence à un Document de

Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle couvrant une période minimale de trois ans.

Le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle est soumis au débat

d’orientation budgétaire au Parlement, au plus tard à la fin du 2

ème trimestre de l’année. Il permet au

Gouvernement d’informer le Parlement sur les perspectives d’évolution des finances publiques et de

partager, avec lui, les objectifs, les orientations et les contraintes de la politique budgétaire à moyen

terme.

Le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 2026-2028 s’appuie sur

« Mali kura ɲɛtaasira ka ben 2063 ma » et les orientations stratégiques définies dans la Stratégie

nationale pour l’Emergence et le Développement durable 2024-2033 qui intègre les actions phares du

Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat 2022-2031 ainsi que celles de son Plan d’actions 2022-

2026.

Le présent Document prend également en compte le Plan d’Action du Gouvernement 2025-2026 qui

découle des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route du Président de

4

la Transition, les recommandations issues des Assises nationales de la Refondation et du Dialogue

inter-Maliens. Il est établi sur la base d’une prévision de croissance réelle de 6,6% en moyenne sur la

période de cadrage.

Sous cette hypothèse, les efforts de mobilisation de recettes fiscales visent à atteindre un taux de

pression fiscale moyen de 14,6%, passant de 14,1% en 2026 à 14,6% et 15,1% respectivement en

2027 et 2028. Cet objectif s’appuie essentiellement sur une perspective d’amélioration de la situation

sécuritaire, sanitaire et socio-politique ainsi que la poursuite des mesures et réformes en cours ou

envisagées par le Gouvernement dans les différents secteurs stratégiques.

Le coût global pour la mise en œuvre des actions du Gouvernement sur la période 2026-2028 est

projeté en moyenne à 3 997,8 milliards de francs CFA.

2. Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux a informé le Conseil des

Ministres de la tenue de la 1ère Réunion des ministres chargés de la Justice des pays membres

de la Confédération des Etats du Sahel, les 29 et 30 mai 2025, à Bamako.

Cette réunion ministérielle de haut niveau a permis d’engager des discussions approfondies sur

l’harmonisation des textes juridiques, la création d’institutions judiciaires communes et le

renforcement de la coopération judiciaire et pénitentiaire.

Au cours de la rencontre, les ministres ont approuvé la proposition relative à la modification de

l’article 4 du Traité instituant la Confédération pour intégrer le domaine de la Justice parmi les

compétences déléguées, ainsi que la mise en place d’un cadre de concertation permanent.

Ils sont également convenus de la création de juridictions confédérales chargées du contentieux

communautaire, de l’arbitrage, ainsi que de la répression des crimes graves, y compris le terrorisme

et les violations des Droits de l’Homme. Dans cette dynamique, la construction d’une prison de haute

sécurité rattachée à la future Cour pénale sahélienne et des Droits de l’Homme a été approuvée.

Enfin, les ministres ont réaffirmé leur volonté commune de faire de la Confédération AES un espace

de justice intégré, garant de paix, de sécurité et de développement durable et salué la vision éclairée

des Chefs d’Etat dans le processus de construction confédérale.

3. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des

Ministres :

a. des conclusions de la 3ème Session de la Conférence ministérielle de l’Alliance politique

africaine, tenue le 2 juin 2025 à Lomé au Togo.

Cette 3ème session avait pour thème : « La place de l’Afrique dans un monde en mutation : enjeux

d’un repositionnement stratégique et diplomatique ».

Durant les travaux de cette conférence réunissant dix Etats membres et des invités spéciaux, tous du

continent africain, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en qualité

d’orateur principal, a délivré la présentation inaugurale de la session thématique intitulée

« Autonomie stratégique de l’Afrique en matière de Défense et de Sécurité dans un monde incertain »,

au cours de laquelle il a notamment appelé à davantage de solidarité véritable entre les pays africains,

en illustrant ses propos par les bonnes pratiques de la Confédération des Etats du Sahel.

En marge des travaux, les ministres africains des Affaires étrangères ont été reçus en audience par le

Président du Conseil des Ministres de la République Togolaise.

5

Le séjour du ministre chargé des Affaires étrangères a été également marqué par une rencontre

d’échanges et d’information avec la communauté malienne établie au Togo.

b. de la tenue de la 4ème Conférence internationale sur le financement du Développement,

prévue du 30 juin au 03 juillet 2025, à Séville en Espagne.

A l’invitation du Gouvernement du Royaume d’Espagne et des Nations unies, le Général de Division

Abdoulaye MAIGA, Premier ministre, Chef du Gouvernement, représentera Son Excellence Le

Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat à la 4ème Conférence

internationale sur le financement du Développement.

L’objectif de cette rencontre est de soutenir le suivi des accords et engagements issus des trois

précédentes conférences sur le financement du Développement, en adaptant les instruments aux

besoins financiers mondiaux actuels et aux défis du moment.

La 4ème conférence intervient dans un contexte international marqué par la crise du financement

international du développement, le recul du multilatéralisme classique et l’émergence de mécanismes

alternatifs.

c. des conclusions de la Réunion ministérielle des Coordinateurs sur la mise en œuvre des

actions de suivi du Forum sur la Coopération sino-africaine, tenue les 11 et 12 juin 2025

à Changsha en Chine.

Ce Forum, qui porte sur l’industrie et la technologie en vue de renforcer les relations dans les

domaines de la Finance et du Droit pour une meilleure coopération mondiale, a adopté 3 rapports

portant sur le suivi de l’exécution des actions.

Il ressort de ces rapports que plusieurs réalisations notables ont été enregistrées, notamment

l’augmentation des investissements chinois en Afrique, la mise en vigueur du tarif zéro pour les

exportations de certains pays vers la Chine et l’envoi de médecins en Afrique.

Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a

apprécié le respect du principe de non-ingérence par la Chine et souligné la nécessité d’améliorer le

suivi du Forum pour des interventions constructives.

Il a également réaffirmé la volonté du Gouvernement à mettre en œuvre les engagements du Sommet

du Forum sur la Coopération sino-africaine 2024 ainsi que la détermination du Mali et des autres

pays de la Confédération AES à poursuivre leur partenariat avec la Chine.

La participation du Mali à cette rencontre a permis de faire avancer des projets de coopération

économique et de renforcer la visibilité de la Confédération AES sur la scène diplomatique mondiale.

4. Le ministre de l’Economie et des Finances a informé le Conseil des Ministres de la décision du

retrait du Mali de la liste grise du Groupe d’Action financière.

Le Groupe d’Action financière est un organisme intergouvernemental ayant pour mission principale

d’établir des normes internationales visant à protéger le système financier international contre les

fléaux de la criminalité transnationale organisée.

A l’issue de l’Evaluation mutuelle du dispositif du Mali en 2019, le Groupe d’Action financière a

évalué les progrès de notre pays au 30 juin 2021, date de clôture de la période d’observation, en le

6

plaçant sur la liste grise. L’inscription de notre pays sur cette liste est assortie d’un plan d’actions de

27 mesures à mettre en œuvre pour l’atténuation des insuffisances du dispositif de lutte contre le

blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes

de destruction massive.

Après la visite sur site au Mali en vue de constater l’effectivité de la mise en œuvre des 27 mesures

ainsi que la recommandation de la plénière du Groupe de revue de la coopération internationale, le

Groupe d’Action financière a décidé du retrait du Mali de la liste grise, le 13 juin 2025.

Ce résultat est le fruit de l’engagement constant du Gouvernement du Mali ainsi que de l’ensemble

des parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et

la prolifération des armes de destruction massive.

Le retrait du Mali de la liste grise renforce son image auprès de la communauté des investisseurs et

l’attractivité de son économie.

5. Le ministre de l’Energie et de l’Eau a informé le Conseil des Ministres du lancement officiel des

travaux du Projet de Renforcement de l’Alimentation en eau potable et de l’Assainissement

de la ville de Kayes, le 21 juin 2025.

Ce projet a pour objectif de renforcer le système d’alimentation en eau potable et d’assainissement

pour plus de 350.000 personnes dans 12 quartiers des Communes de Kayes, Khouloum, Bangassi et

Liberté Dembaya.

De façon spécifique, sa mise en œuvre permettra d’améliorer l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et

l’assainissement dans la ville de Kayes, à travers :

- la construction d’une nouvelle station de production d’eau potable d’une capacité de

25 000 000 de litres par jour ;

- la construction de 3 châteaux d’eau ;

- la réalisation de canalisations de refoulement et de distribution ;

- la réalisation de 10 000 branchements sociaux ;

- la réhabilitation de la station de traitement d’eau potable existante.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action du

Gouvernement en son axe 3 : « La satisfaction des besoins fondamentaux de la population ».

6. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a informé le Conseil des

Ministres :

a. de la commémoration de la Journée africaine de la Fonction publique, le 23 juin 2025.

La Journée africaine de la Fonction publique, célébrée le 23 juin de chaque année, a pour objectif de

reconnaitre l’importance du travail des agents publics au service du développement de l’Afrique et

de favoriser la réflexion sur la mission, les défis et les réalisations de la Fonction publique.

Le thème retenu pour cette édition 2025 est : « Renforcer l’adaptabilité et la résilience des Institutions

publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques

dans le domaine de la pression de services ».

Au niveau national, la Journée sera célébrée à travers des conférences-débats sur les sous-thèmes

suivants :

7

- renforcement des Institutions publiques pour remédier aux inégalités historiques et promotion

de l’inclusion ;

- réformes juridiques et structurelles pour parvenir à une gouvernance équitable ;

- amélioration de l’accès à l’information et la responsabilité ;

- plaidoyer de la Société civile et collaboration pour une gouvernance inclusive.

Prendront part à ces activités, les agents publics, les représentants des organisations syndicales, les

responsables des Services publics, les représentants des organisations de la Société civile et le monde

universitaire.

b. de la participation du Mali à la 113ème Session de la Conférence internationale du

Travail, tenue du 2 au 13 juin 2025, à Genève en Suisse.

Une délégation nationale tripartite, conduite par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du

Dialogue social, composée du ministre de la Santé et du Développement social, du ministre de

l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi, et de la Formation professionnelle, des délégués du Conseil

national du Patronat du Mali ainsi que ceux des quatre Centrales syndicales de travailleurs, a participé

à la 113ème Session de la Conférence internationale du Travail.

La participation active de nos délégués aux différentes Commissions de travail et à des sessions

connexes a permis entre autres :

- de donner plus de visibilité à notre pays ;

- de raffermir les relations bilatérales et multilatérales en matière de travail, d’emploi et de

protection sociale entre le Mali et ses différents partenaires.

7. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction

citoyenne a informé le Conseil des Ministres de l’organisation des 1ers Jeux de l’Alliance des

Etats du Sahel, du 21 au 28 juin 2025, à Bamako.

Les 1

ers Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel rassembleront près de 500 participants venant du

Burkina Faso, du Mali et du Niger, autour de 10 disciplines sportives, à savoir le Football U-17, la

Lutte traditionnelle, les Bras de fer sportif, l’Athlétisme, le Tir à l’Arc, le Tir Sportif, le Judo, le

Karaté, le Kung-fu Wushu et le Taekwondo.

La tenue de ces Jeux permettra entre autres :

- de promouvoir la pratique du sport dans l’espace AES ;

- de renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre les jeunes des Etats membres ;

- de fédérer les forces vives, les opérateurs économiques, l’Etat et les autres parties prenantes

autour des valeurs du sport ;

- de préparer des équipes nationales compétitives pour les futures compétitions internationales ;

- de stimuler la coopération entre les fédérations sportives des pays membres de la

Confédération AES.

La cérémonie d’ouverture est prévue le 21 juin 2025.

8. Le ministre de l’Agriculture a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la

1

ère Edition de « BOAD DEVELOPMENT DAYS », tenue du 12 au 13 juin 2025, à Lomé au

Togo.

Le ministre de l’Agriculture et celui de l’Energie et de l’Eau ont pris part à la 1ère Edition de « BOAD

DEVELOPMENT DAYS » dont le thème a porté sur « Le financement de la transition énergétique

et de l’Agriculture durable : défis, opportunités et solutions ».

8

Cette édition a été marquée par deux panels sur les thèmes suivants :

- « Les défis de l’accès universel à l’électricité dans l’UEMOA face à la transition

énergétique » ;

- « Le défi de la souveraineté alimentaire dans l’UEMOA par une Agriculture durable et

résiliente face au changement climatique ».

Les deux jours de travaux ont aussi connu la présentation des startups venues du Mali, du Burkina

Faso et du Sénégal sur le développement durable de l’Agriculture et de l’énergie.

9. Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a informé le

Conseil des Ministres de la tenue de la 10ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de

l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte.

Cette 10ème session ordinaire qui se tiendra à Bamako le 26 juin 2025, sera précédée de la réunion du

Comité technique des experts, les 24 et 25 juin 2025.

L’initiative de la Grande Muraille Verte, fruit d’une coopération régionale des Etats sahélo-sahariens

lancée par l’Union africaine, est un programme intégrateur conçu pour répondre aux effets combinés

des défis environnementaux comme la désertification, les changements climatiques et la perte de la

biodiversité dans la bande sahélo-saharienne.

Sa mise en œuvre est coordonnée par l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui regroupe

le Burkina Faso, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le

Soudan, le Tchad et Djibouti.

Les objectifs de cette session portent, notamment sur :

- la validation des documents de planification et de gestion de l’Agence ;

- l’examen des résultats du processus de recrutement du nouveau Secrétaire exécutif ;

- l’évaluation de l’état des contributions statutaires des Etats membres ;

- l’examen de la nouvelle stratégie de la Grande Muraille Verte.

La tenue de cette rencontre permettra à notre pays d’assumer pleinement ses responsabilités à la tête

du Conseil des Ministres de l’Agence, de consolider son leadership sur les enjeux environnementaux

dans le contexte de l’Alliance des Etats du Sahel et de préparer la 5ème Conférence des Chefs d’Etat

et de Gouvernement que notre pays abritera à partir du 25 octobre 2025.

10. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres :

a. de la participation du Mali à la 1ère Réunion des ministres chargés de la Santé de la

Confédération des Etats du Sahel, tenue le 4 juin 2025 à Niamey au Niger.

Cette 1

ère réunion des ministres chargés de la Santé avait pour objectif de renforcer la collaboration

afin de favoriser une meilleure coopération en matière de Santé au profit des populations de l’espace

confédéral.

La réunion ministérielle a été précédée par celle des experts, tenue les 2 et 3 juin 2025, sur les

thématiques ci-après :

- la création d’une organisation en charge des questions de santé ;

- la surveillance épidémiologique et la coordination de la gestion des épidémies ;

- la coordination de la vaccination transfrontalière ;

9

- l’amélioration de l’accès aux soins des populations y compris la mutualisation des efforts dans

le cadre des soins spécialisés ;

- l’harmonisation de la réglementation, de l’approvisionnement en médicaments et autres

produits de santé.

Au cours de leurs travaux, les ministres ont validé les recommandations et la feuille de route relatives

à la création d’une organisation en charge de la Santé dans l’espace confédéral.

En marge des travaux, les ministres des trois pays ont été reçus en audience par Son Excellence Le

Président de la République du Niger.

b. de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une augmentation du

nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de

prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 18 juin 2025

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national