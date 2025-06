Recrudescence des attaques terroristes dans l’espace AES : «Les terroristes et leurs soutiens cherchent à affaiblir l’AES en utilisant des drones kamikazes…», dixit Colonel-major Souleymane Dembélé de la Dirpa - abamako.com

Dans un souci de transparence et pour lutter contre la désinformation, le Directeur de l’information et des relations publiques des Armées a animé hier (mardi 17 juin 2025) un point de presse sur la conduite des opérations des Forces armées maliennes (FAMa).



Il a tenu à rassurer l’opinion nationale que la situation reste favorable aux Forces maliennes (FAMa) sur le front de la lutte antiterroriste. Et cela malgré la recrudescence des attaques terroristes dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES).



«Ceux qui ont financé le terrorisme depuis des années se révèlent aujourd’hui, mobilisant, réarmant et finançant des groupes armés pour semer la terreur et discréditer nos forces». Telle est la conviction du Colonel-major Souleymane Dembélé pour justifier la recrudescence des attaques terroristes dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES).



Le Directeur de l’information et des relations publiques des armées a animé hier (mardi 17 juin 2025) un point de presse sur la conduite des opérations des Forces armées maliennes (FAMa). «Souvenez-vous de cette déclaration d’un chef d’État-major d’un ancien pays partenaire qui disait qu’ils reviendraient sous une autre forme», a-t-il rappelé pour argumenter cette conviction. Sans doute pour des raisons de courtoisie diplomatique, le chef de la Dirpa n’a pas nommé un pays. Mais, ce n’est qu’un secret de polichinelle qu’il s’agit de la France qui avait multiplié les menaces et les invectives contre notre pays au moment de plier bagage.



Selon le premier responsable de la Dirpa, les groupes armés terroristes et leurs soutiens cherchent à affaiblir l’AES en utilisant des drones kamikazes, des engins explosifs improvisés et des tirs de harcèlement. Et cela tout en exerçant des pressions sur les populations civiles. Heureusement que les FAMa ont pris la mesure de la situation et restent vigilantes. «Nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre territoire et à assurer la protection des personnes et de leurs biens», assuré le chef de la Dirpa.



Face à la presse, le Colonel-major Dembélé a également évoqué les opérations menées à la veille de la fête de la Tabaski, avec l’arrestation de nombreux terroristes à Bamako et ses environs. Se faisant passer pour des vendeurs de moutons, ces individus avaient des complices infiltrés dans plusieurs grandes villes pour recueillir des informations.





Il est aussi revenu sur l’attaque du convoi logistique des FAMa dans la localité d’Aguelhok, où les FAMa ont infligé de lourdes pertes aux terroristes en neutralisant plusieurs de leurs officiers.



Enfin, le Colonel-major Dembélé a évoqué les différentes actions menées par les FAMa au cours des deux dernières semaines et a appelé les populations à continuer de fournir des informations aux forces de défense pour renforcer la sécurité nationale.



Naby



Avec la DIRPA