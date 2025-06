Coopération Mali-Chine : Fin d’une mission bien accomplie par Chen Zhihong - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération Mali-Chine : Fin d’une mission bien accomplie par Chen Zhihong Publié le jeudi 19 juin 2025 | Le Matin

Tweet

Après trois ans et sept mois à Bamako, l’ambassadeur Chen Zhihong de la République populaire de Chine a fait ses adieux au Mali. Dans la soirée du 4 juin 2025, il a pris la parole dans l’ambiance feutrée du CICB pour dire au revoir aux Maliens.



Face à une salle remplie de visages familiers (ministres, diplomates, représentants d’organisations internationales, partenaires économiques, membres de la communauté chinoise au Mali…) l’ambassadeur Chen Zhihong de la République populaire de Chine a déroulé un bilan dense sans tomber dans le triomphalisme. En résumé, en trois ans et sept mois, il a apporté sa «modeste» contribution au raffermissement de la coopération entre la Chine et le Mali. Sa mission a été rehaussée par des faits ou des moments inoubliables comme la rencontre à Beijing entre les présidents Assimi Goïta et Xi Jinping. Elle a eu lieu à l’occasion de la 9ᵉ du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC, du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin).





Cette entrevue, selon le diplomate en fin de mission, a hissé les relations sino-maliennes sur un nouveau palier : celui d’un partenariat stratégique ! Dans son discours, Chen Zhihong a aussi insisté sur les projets concrets comme les routes, les hôpitaux, l’énergie, les mines, l’éducation... Autant de chantiers lancés ou consolidés avec la simple, mais ferme volonté de faire avancer les choses. Dans le partenariat sino-malien, tout ne tourne pas autour du commerce. Il y a aussi ce que le diplomate a appelé «les ponts invisibles» qui favorisent les échanges culturels, les spectacles, les tournois sportifs, les rencontres entre jeunes… Des initiatives qui, selon Chen Zhihong, comptent autant que les infrastructures.



S’adressant directement à ses compatriotes en mandarin, l’ambassadeur a remercié ceux qui, souvent loin des projecteurs, travaillent et vivent ici comme représentants d’entreprises, personnels médicaux, membres d’associations... «Vous avez tenu bon, malgré les difficultés. Et vous avez contribué, chacun à votre manière, à cette relation que nous avons construite avec le Mali», a souligné l’ambassadeur en saluant la patience, la ténacité et l’attachement de la diaspora chinoise à notre pays.



Pas de nostalgie forcée, mais une émotion palpable à la fin du discours quand le diplomate a évoqué les souvenirs qu’il emporte avec lui. Pas des clichés, pas des symboles, juste des moments et des visages inoubliables ; des impressions durables. Il a souhaité que Chinois et Maliens continuent à œuvrer pour que cette coopération entre Bamako et Beijing garde du sens, au-delà des mandats politiques et diplomatiques. ««Dans le futur, peu importe où j'irai, je garderai toujours de merveilleux souvenirs que le Mali m'a donnés et chérirai l'amitié sincère du peuple malien. Je continuerai, de mon mieux, à contribuer à la coopération et à l'amitié entre la Chine et le Mali… Je souhaite la paix et la prospérité à nos deux pays, le bonheur à nos deux peuples... Vive l'amitié sino-malienne», a conclu le diplomate. Loin d’être une formule diplomatique, cette conclusion sonne comme une conviction entièrement… assumée !





Sory Diakité