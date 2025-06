Prime à l’excellence : Mme Cissé Fatimata Kouyaté honorée par Miroir Média et IDS - abamako.com

Publié le jeudi 19 juin 2025 | Le Matin

L'Institut de développement des secteurs (IDS/Afrique Consulting) dont le Directeur général est Idrissa Seydou Maïga, a récompensé le 30 mai 2025 une cinquantaine de personnalités de différents secteurs.



Il s'agit de magnifier le travail abattu par ces hommes et ces femmes, leaders dans leurs domaines d’activités et qui se battent sans se résigner pour leur pays. Parmi les lauréats figure la promotrice de l’Agence Timbuctours et présidente de l’Association malienne des agences de voyages et de tourisme (AMAVT), Mme Cissé Fatimata Kouyaté.





«C’est un sentiment de joie, mais aussi un peu de surprise, car, après 40 ans de vie active, j'ai eu très peu de distinctions». Telle est la réaction à chaud de Mme Cissé Fatimata Kouyaté après avoir reçu la distinction décernée le 30 mai 2025 par l'Institut de développement des secteurs (IDS/Afrique Consulting) d’Idrissa Seydou Maïga. Promotrice de l’Agence Timbuctours et présidente de l’Association malienne des agences de voyages et de tourisme (AMAVT), elle figure parmi la cinquantaine de personnalités de différents secteurs qui ont bénéficié de cette reconnaissance de leur engagement en faveur de la patrie.



Lauréate d’un Ciwara décerné par le communicant Haïdara en 1995, elle est Chevalier de l’Ordre national depuis 2009. Elle a deux autres diplômes de reconnaissance. Sans compter que le 22 mai 2025, l’équipe de «Miroir Média» lui a décerné une attestation de reconnaissance «Top Management» et un trophée. «J’ai beaucoup de respect pour mon pays. Les structures, même privées, de mon pays mettent beaucoup d’ardeur et de sérieux dans l’organisation de tels événementiels. Donc, j'y attache beaucoup de prix», nous a confié Mme Cissé.



Cette distinction, elle l’a dédiée d’abord au personnel de son agence de voyages, «Timbuctours», qui trime pour donner des résultats probants dans les hauts et les bas depuis plus de 30 ans. «Je la dédie aussi au patronat ainsi qu’à l’ensemble du secteur privé du Mali. Ensemble, nous nous battons chaque jour pour un meilleur devenir de l’économie malienne», a-t-elle ajouté.



Comme souligné plus haut, l’équipe de «Miroir Média» a décerné une attestation de reconnaissance «Top Management» et un trophée à «Timbuctours» de Mme Cissé Fatimata Kouyaté le 22 mai 2025. Cette distinction lui a été attribuée à l’occasion de la 6ᵉ édition de l’événementiel «Les clés de performance» que «Miroir Média» organise chaque année. Elle est destinée aux chefs d'entreprises dont l’évocation du nom renvoie systématiquement à l’excellence et à la performance. Lors de la cérémonie de remise, Mme Cissé Fatimata Kouyaté n’a pas manqué de remercier «Miroir Média» en lui réaffirmant «la profonde gratitude» de son agence qui est l’une des vitrines les plus attrayantes du secteur.





Instituée en 2017 par Miroir Média, l'initiative «Les Clés de la performance» vise à contribuer à la promotion des entreprises nationales et étrangères intervenant activement dans le développement économique et social du Mali. Selon les responsables de l’agence de communication, tout est parti de 2017 quand, à l’issue d’un sondage du terrain, elle (agence) a effectué un classement des entreprises de l’année. «L’objectif de cette remise des trophées est de contribuer à la promotion des entreprises nationales et étrangères intervenant activement au développement économique et social du pays», a assuré le Directeur général de Miroir Média, Alpha Mahamane Cissé, lors de la cérémonie de remise de la 3ᵉ édition, en, 2019.



À travers ce sondage annuel, il s’agit d’avoir des données sur la qualité des services et prestations fournis par les entreprises ; de contribuer à la promotion des initiatives visant à satisfaire les attentes du consommateur malien (clients et usagers) ; de connaître la perception des citoyens sur les services et prestations des entreprises; de rendre visibles les actions tendant à innover dans les services offerts aux clients et usagers. L’indice, le management et la performance sont les trois critères de choix sur lesquels l’enquête se base pour départager les entreprises !



Moussa Bolly