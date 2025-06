Production d’or : Le Mali bientôt doté d’une nouvelle raffinerie - abamako.com

Production d'or : Le Mali bientôt doté d'une nouvelle raffinerie Publié le jeudi 19 juin 2025 | Le Matin

Le président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, a présidé lundi dernier (16 juin 2025 à Sénou, en commune VI du district de Bamako) la cérémonie solennelle de pose de la première pierre de la future raffinerie nationale d’or du Mali.



Cette unité est le fruit du partenariat entre le Mali et la Fédération de Russie, notamment la société Yadran.





«Un rêve longtemps attendu par le peuple malien» qui se concrétise aujourd’hui ! Ainsi s’est réjoui le président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, après avoir posé la première pierre de la future usine de raffinage de l’or du Mali. Fruit d’une volonté politique forte, cette raffinerie vise à faire en sorte que «l’or du Mali profite aux Maliens», a rappelé le chef de l’État. D’une capacité de 200 tonnes d’or par an, cette infrastructure stratégique permettra au pays d’affiner localement tout l’or extrait sur son sol, mettant un terme à des décennies d’exportation brute vers des raffineries étrangères.



«Ce projet incarne l’affirmation de notre souveraineté économique et permettra de mieux contrôler, tracer et rentabiliser les revenus issus de l’or et de ses dérivés», a déclaré le chef de l’État. Le projet est donc réalisé en partenariat avec la société russe Yadran, qui apporte l'expertise technique, l’accompagnement en matière de formation et l’engagement à long terme pour la maintenance de l’unité industrielle.



«Nous construisons un pôle économique régional, un symbole de modernisation et de coopération gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie», a déclaré M. Irek Salikhov, président du groupe Yadran, pour qui «cette raffinerie est bien plus qu’une usine». Au ministre des Mines d’abonder dans le même sens. «Ce projet répond à une demande populaire forte. Il permettra au Mali de franchir une étape vers la transformation industrielle de ses ressources, un pilier fondamental de notre développement national», a souligné M. Amadou Kéita en insistant sur le caractère stratégique de l’initiative.





Cette unité de raffinage est porteuse d’espoirs tangibles en termes de création d’emplois directs et indirects, d’opportunités de formation, de développement du commerce local et de renforcement des recettes fiscales pour les collectivités.



Naby