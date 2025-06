Décès d’iba Ndiaye : Le Mali sevré d’une précieuse expertise pour sa refondation - abamako.com

Décédé le 6 juin 2025 à Tunis (Tunisie) à 77 ans (né le 2 mai 1948 à Kayes), Ibrahima Ndiaye dit Iba a été accompagné à sa dernière demeure mercredi dernier (11 juin 2025) par une immense foule de parents, de proches, de compagnons dans la vie politique, d’amis, de sympathisants et d’anonymes. Comme on l’a noté dans plusieurs témoignages lui rendant hommage, le décès d'Ibrahima N'Diaye est «une grande perte pour ses proches, pour Kayes sa ville natale et pour toute la nation malienne».





Aussi bien dans la vie quotidienne qu’aux différents postes de responsabilité occupés, «Bah» s’est illustré par sa vision innovante et progressiste, son engagement et sa bienveillance qui resteront «gravés dans la mémoire collective». Malgré cette grande humilité qui l’a toujours caractérisé, Iba a à son actif un parcours politique et professionnel très enviable. Il a par exemple été maire du district de Bamako de 1998 à 2003. Membre fondateur de l’Adéma-Pasj, ce leader incontestable en a été secrétaire général entre 1994 et 1999 avant d’en devenir vice-président depuis 1999. Après avoir dirigé l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), il est nommé ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle du 3 octobre 2007 au 9 avril 2009…



Comme l’ont rappelé nos confrères , Iba N'Diaye laisse «un héritage remarquable», témoignant d'un «dévouement exemplaire au service public et au progrès de son pays».