Mali–Chine : Bamako renforce ses partenariats de l'après-FOCAC, plus de 4 000 emplois attendus d'ici 2026 Publié le jeudi 19 juin 2025

© aBamako.com

Mali–Chine : Bamako renforce ses partenariats de l’après-FOCAC, plus de 4 000 emplois attendus d’ici 2026

Le Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, a reçu mardi au palais de Koulouba une délégation chinoise conduite par Liu Kaiyuan, chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Mali. Objectif : accélérer la mise en œuvre des engagements du 9ᵉ Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenu à Pékin en septembre 2024, a révélé Apa le 18 juin 2025.



Lors du FOCAC 2024, la Chine avait annoncé un plan d’appui de 50,7 milliards USD à l’Afrique, réparti en 30 milliards USD de lignes de crédit,10 milliards USD en investissements directs,10 milliards USD d’aide au développement,700 millions USD d’annulations de dettes bilatérales.



Le Mali figure parmi les principaux bénéficiaires de ces engagements, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, de l’agriculture, des mines, de la santé, de la défense et de la formation professionnelle.



Au cœur des échanges : la construction du parc solaire de Sanankoroba (200 MW), estimé à 217 millions USD, dont la mise en service est prévue au troisième trimestre 2025. Ce projet stratégique devrait renforcer l’indépendance énergétique du pays tout en soutenant la transition écologique.



Sur le volet sécuritaire, la Chine a confirmé la mise en œuvre d’un programme de formation de 6 000 militaires et 1 000 policiers africains, dont plusieurs centaines au Mali, via un fonds d’un milliard de yuans (140 millions USD) dédié à la coopération sécuritaire entre 2025 et 2027.



Côté économique, le fonds de soutien chinois aux PME africaines, doté de 130 milliards de RMB (environ 18 milliards USD), commence à porter ses fruits. Plus de 350 entreprises africaines en bénéficient, dont plusieurs opérateurs maliens actifs dans l’agrotransformation, les travaux publics et la logistique. D’après le ministère de l’Industrie et du Commerce, plus de 4 000 emplois directs pourraient être créés au Mali d’ici 2026.



À l’issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer un partenariat fondé sur le respect mutuel, la souveraineté nationale et le principe du gagnant-gagnant.



« Le Mali et la Chine avancent main dans la main vers une coopération structurante et durable », a déclaré un membre de la délégation chinoise.



Ce suivi post-FOCAC confirme le positionnement stratégique du Mali dans l’agenda sino-africain, à un moment où le pays cherche à diversifier ses partenariats économiques, sécuritaires et technologiques.







KONE M.