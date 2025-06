Déluge de feu sur une base des terroristes au nord de Ménaka: Plusieurs combattants capturés suite à une opération menée - abamako.com

Une opération militaire de grande envergure a été menée par les Forces armées maliennes (FAMa) dans la région de Ménaka, le mercredi 18 juin.

Selon les premières informations disponibles, cette vaste offensive conduite dans le nord de Ménaka a permis de réduire en cendres une base des groupes armés terroristes. Plusieurs combattants ont été tués, tandis que d’autres ont été capturés par les forces régulières, indiquent des sources sécuritaires, qui font également état de la saisie d’une importante quantité d’armes. Ce succès militaire envoie un message sans ambiguïté : les FAMa et leurs alliés restent fermement déterminés à neutraliser toute menace à la souveraineté et à la sécurité du territoire malien. Selon les mêmes sources, au moins 36 terroristes ont été capturés, dont un commandant d’opérations du Front de libération de l’Azawad (FLA).

La base opérationnelle détruite aurait été formée par une alliance entre les terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) et ceux du FLA.

Les informations disponibles laissent entendre que les partenaires des FAMa ont participé à l’opération, en raison des frappes ciblées qui ont précédé le déploiement rapide des troupes sur le terrain. Il convient de rappeler qu’auparavant, dans la région de Kidal, les FAMa avaient déjà mené une opération majeure ayant infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes. Parmi les cibles neutralisées figuraient des éléments influents du FLA, notamment le neveu et le beau-fils d’Algabass Ag Intalla. Par ailleurs, dans une autre opération spectaculaire, les Forces armées de l’Alliance des États du Sahel (AES) avaient porté un coup décisif à la lutte contre le terrorisme en capturant Inkinane Ag Attaher.

Cet ex-officier déserteur de l’armée malienne et stratège clé du FLA avait été intercepté à la frontière entre le Niger et le Nigeria dans la nuit du 3 au 4 avril dernier. ■

