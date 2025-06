Lutte contre le terrorisme : le Mali crée un commandement des opérations spéciales - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : le Mali crée un commandement des opérations spéciales Publié le jeudi 19 juin 2025 | Studio Tamani

© aBamako.com par MS

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a annoncé la réorganisation des forces armées maliennes et la création d’unités spéciales antiterroristes. Ce mercredi, le conseil des ministres a adopté les modalités de fonctionnement du commandement des opérations spéciales pour mieux affronter les défis sécuritaires. Cette annonce survient alors que l’armée malienne fait face à une hausse des attaques terroristes sur tout le territoire.



Selon le ministre de la Défense, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées au sein des forces armées et de sécurité.



Le document indique que l’utilisation des unités des forces spéciales créées, notamment un bataillon autonome des forces spéciales, des centres d’aguerrissement, des forces anti-terroristes, une force spéciale air et un groupement de reconnaissance et d’intervention, a mis en lumière certaines lacunes qu’il convient de corriger.



Un commandement dédié aux opérations spéciales



Le ministre précise que les projets de texte adoptés créent le Commandement des opérations spéciales, qui sera structuré autour d’un organe de commandement et d’un centre de planification et de conduite des opérations spéciales. Cela, dit-il, dans le but d’une meilleure exécution des opérations militaires menées par les forces spéciales.



Cette réorganisation des troupes intervient au moment où l’état-major général des armées a annoncé une attaque terroriste contre le poste de sécurité de Dioura dans la région de Ségou. Pour l’instant, aucun bilan n’a été fourni.



Un pas vers l’efficacité



« La création du commandement des opérations spéciales permettra de mieux coordonner les opérations de lutte contre le terrorisme. » C’est en tout cas l’analyse faite par Yéhya Maïga, spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de sécurité. Selon l’expert, ce nouveau dispositif de commandement pourrait s’étendre aux unités spéciales de la confédération des États du Sahel.