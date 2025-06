Lutte contre l’enrichissement illicite au Mali : l’OCLEI dresse le bilan de huit années d’intenses activites - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre l’enrichissement illicite au Mali : l’OCLEI dresse le bilan de huit années d’intenses activites Publié le vendredi 20 juin 2025 | Le challenger

© Autre presse par DR

Moumouni Guindo, Président de l`Office Centrale de Lutte contre l`Enrichissement Illicite (OCLEI)

Tweet



Le Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI), Dr Moumouni Guindo, a présenté, le vendredi 30 mai 2025, son rapport de fin de mandat au Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga.



Ce moment solennel a permis de faire le point sur huit années d’activités intenses de l’OCLEI, devenu un pilier de la transparence et de la probité au Mali.





Des résultats concrets et mesurables



Depuis sa création en juin 2017, l’OCLEI a transmis 42 dossiers à la justice, traité 63 affaires de corruption sur un total de 100, pour un montant cumulé de 32 milliards de francs CFA.



Par ailleurs, plus de 550 biens immobiliers ont été identifiés comme potentiellement issus d’enrichissement illicite, concernant environ 40 individus.



En matière de contrôle de patrimoine des assujettis, l’institution a traité environ 2 000 déclarations de biens, contre seulement 43 avant sa création. Ce travail a permis de détecter 127 variations patrimoniales significatives, chacune ayant donné lieu à une enquête approfondie.



Réformes structurelles et mobilisation citoyenne



Au-delà des enquêtes, l’OCLEI a contribué à plusieurs avancées institutionnelles. Il a participé à l’insertion de la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite dans la Constitution du 22 juillet 2023 ; à l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) et fut un acteur majeur de la création de l’Agence de Recouvrement et de Gestion des Avoirs Saisis ou Confisqués.





L’action de sensibilisation n’a pas été en reste : plus de 75 grandes campagnes ont été organisées dans tout le pays. Elles ont touché plus de 11 000 personnes. Ces activités ont généré quelques 852 productions médiatiques et ont permis d’ancrer les questions de probité au cœur du débat public.



Les Clubs Honnêteté, Intégrité et Conseil (CHIC) ont aussi été lancés pour impliquer les jeunes dans la lutte contre la corruption et l’enrichissement depuis le bas âge. Plus de 1500 élèves et étudiants ont participé au lancement du Réseau ; 700 autres jeunes, issus du Conseil national des jeunes, ont participé à une matinée d’échange sur la lutte contre la corruption.



Un ancrage international affirmé



L’OCLEI a noué plusieurs partenariats stratégiques sur le plan national et international. Il a signé 5 accords de collaboration avec les structures nationales et 10 protocoles d’accord de coopération avec ses homologues d’Afrique, d’Europe ; avec le Royaume des pays bas, la Banque africaine de Développement et la Banque Ouest africaine de Développement.





Dans le cadre du financement des activités de promotion de la bonne gouvernance dans notre pays, les engagements de l’OCLEI ont fortement contribué à mobiliser environ 16 milliards de nos francs auprès de partenaires qui ont pour nom le LUCEG, le LUCEI et le PASG.



Des études de référence



Plus d’une dizaine d’études majeures ont été conduites, notamment sur l’étiologie de l’enrichissement illicite dans l’administration publique, les techniques d’enrichissement illicite dans l’administration, la déontologie des agents publics, l’analyse des subventions dans le secteur éducatif et la gouvernance des contrats publics. Ces travaux ont débouché sur des recommandations concrètes comme l’instauration de «référents déontologues» au sein de l’administration.





Un bilan digne d’éloges



Le Premier ministre a salué un « bilan élogieux », rappelant que la lutte contre l’enrichissement illicite reste un axe stratégique dans la vision du Président de la Transition. Il a félicité le Président Guindo pour son engagement et assuré du soutien continu des autorités pour consolider les acquis.



Rappelons que le Président GUINDO a passé 8 ans à la tête de l’OCLEI (juin 2017 - mai 2025), conformément à la loi qui le désigne pour un mandat de 4 ans, renouvelé une fois.



Source : Cellule



Com-OCLEI