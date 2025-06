Témoignage entièrement à charge de Madani Touré contre l’ancienne ministre des finances dans d’Achat de l’avion présidentiel: Madani Touré tenterait-il de faire «plonger» Mme Bouaré Fily Sissoko pour «sauver sa peau»? - abamako.com

Témoignage entièrement à charge de Madani Touré contre l'ancienne ministre des finances dans d'Achat de l'avion présidentiel: Madani Touré tenterait-il de faire «plonger» Mme Bouaré Fily Sissoko pour «sauver sa peau»?
Publié le vendredi 20 juin 2025 | Nouvel Horizon

Le procés dit d'Achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires se poursuit à la Cour d'Assises de Bamako avec de nouveaux rebondissements. Au cours de l'audience d'hier jeudi 19 juin 2025, l'ancienne ministre de l'Economie et des Finances, M Bouaré Fily Sissoko, sur le banc des accusés a eu une confrontation avec l'ancien ministre délégué, charge du Budget, M. Madani Touré. Témoignant par visioconférence, car se trouvant actuellement aux Iles Comores, M. Madani Touré a, sans ambages, tenu un témoignage entièrement à charge contre M Bouare Fily Sissoko, estimant qu'elle est l'unique Ordonnatrice de toutes les dépenses liées à l'Achat de l'avion présidentiel. Une posture étonnante, quand on sait que les differentes enquêtes incriminent non pas une, mais plusieurs personnes. Réfutant toute implication de sa part, l'ancien ministre du Budget a souligné qu'il n'a pas ordonné le paiement des 15 milliards de Francs CFA, en accusant une nou-velle fois M Bouaré Fily Sissoko. Quand vous êtes sous serment, il faut dire la vérité, si vous ne saver pas quelque chose, dites que vous ne savet, a réagi Fily, en contestant ses propos.