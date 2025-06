Hommage au Professeur Abdoulaye Niang : Fabou Kante salue la mémoire d’un combattant de la justice sociale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Hommage au Professeur Abdoulaye Niang : Fabou Kante salue la mémoire d’un combattant de la justice sociale Publié le vendredi 20 juin 2025 | Le challenger

Tweet

Décédé en Tunisie, Professeur Abdoulaye Niang a été conduit à sa dernière demeure, le dimanche 15 juin 2025. Ses obsèques ont eu lieu chez lui à Kalaban-coro Sikoro près du Lycée Tigana.



Fabou Kanté rend hommage à cette figure emblématique du Réseau Joko ni Maaya. Il salue la mémoire d’un combattant de la justice sociale, un enseignant disponible à partager ses savoirs, un intellectuel engagé, un partisan de la droiture, un repère pour les jeunes et les femmes. Il évoque l’immense contribution du défunt Abdoulaye Niang pour la stabilité au Mali et dans le Sahel, l’équité dans la répartition des ressources naturelles, et la paix dans le monde.





Tu as été remis ce dimanche 15 Juin 2025 entre les mains du Tout Puissant. Ton humilité, ton humanisme, ton attachement profond au respect, et ton engagement pour l’intérêt collectif suffisent largement pour être honoré auprès du Seigneur des mondes. Puisse cela être ton cas, NIANG !



Tu auras consacré ta vie à la lutte pour la justice sociale, bien que tu fusses constamment victime d’injustices.



Tu as été parmi les plus brillants esprits de ta génération. Tu as accomplis, sur toute la ligne, ta responsabilité de conseiller des décideurs de plusieurs Etats au monde, et des dirigeants de ton pays. Tu n’as jamais failli quand il s’agissait d’enseigner, de former. Tu as toujours été là pour promouvoir la droiture à partir des valeurs du «Jogo et du Maya.» Tu n’as cessé d’encourager et de montrer la voie à la jeunesse et aux femmes. Partout où il fallait se dresser contre la mauvaise gouvernance, tu as été présent. Chaque fois qu’il y avait nécessité de rassembler, au nom de la citoyenneté, autour des préoccupations nationales, tu n’as jamais été absent. Tu as tout donné à tes proches, à tes collaborateurs, à tes camarades, à ton pays et à l’Afrique. On te doit tout.



Pour l’épanouissement collectif par la prospérité partagée



Ta maturité intellectuelle a accouché du Système de Défense Stratégique de la nation, que tu as fondé sur le modèle économique axé sur la co-entreprise locale, sous-régionale et internationale. Cette production Nobélisable a été ta contribution pour la stabilité au Mali et dans le Sahel, l’équité dans la répartition des ressources naturelles, et la paix dans le monde. Des Généraux du Pentagone aux officiers supérieurs des pays africains et de ton pays, en passant par les acteurs politiques et de la société civile, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, le monde minier des multinationales aux orpailleurs etc., voilà les acteurs qui sont passés par ton école, pour apprendre et comprendre l’épanouissement collectif par la prospérité partagée, gage de la sécurité pour tous.





Tu m’as adopté, aimé et soutenu dans tous mes combats, et tu m’as associé à tes luttes patriotiques qui visaient le développement. Nos interminables communications téléphoniques, nos discussions à ton domicile avec déjeuners ou dîners à l’appui, nos partages de plateaux d’émissions radiophoniques, nos séances de mutualisations au Centre d’Etudes Stratégiques «SÈNÈ», la création de la Coordination Nationale de Veille Citoyenne et Stratégique (CNVCS) dont tu m’as nommé Coordinateur chargé de la bonne gouvernance, ta présence à l’Assemblée Générale Constitutive du Mouvement Tabalé le 26 Août 2017 ( image d’illustration), à l’issue de laquelle tu as occupé le poste de Président de la Commission Géopolitique et Géostratégique du Mouvement Tabalé, nos participations aux contestations populaires contre les détournements de fonds dédiés à notre armée etc.; voilà ce à quoi nous avons consacré nos relations de 2009 à 2022.



Malgré que tu te battais contre la maladie ces dernières années, tu as régulièrement répondu à mes appels pour des conseils. Quand je t’ai envoyé le plan d’action 2022-2027 de ma société, inspiré de la co-entreprise locale pour le développement du Nord du Mali, tu m’as dit : « Fabou ! Tu as bien appris. Je suis fier de toi, courage et bonne chance.»



Professeur, permets-moi de m’arrêter là, car la restitution de nos expériences est simplement inépuisable. Il n’y a qu’une seule qualification qui te sied : Tu fus une bonne personne. Le Coran nous enseigne, à travers une belle formule, que le bien n’est récompensé que par le bien. Tu as été bon. Puisse Allahou (SWT) soit Bon à ton égard, NIANG !









Fabou Kanté



Par Oumar Sankaré