Le président togolais Faure Gnassingbé a demandé lundi aux pays riches de tenir leurs promesses d’aide au développement afin de contribuer à la lutte contre le terrorisme en Afrique.

Dans le communiqué publié le lundi 16 juin 2025, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a décidé de suspendre pour une durée de trois mois la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale (RFI) sur le territoire togolais. Selon l’instance de régulation, cette décision est prise suite à des manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés, en matière d’impartialité, de rigueur et de vérification des faits. En effet, plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l’image du pays. Ainsi s’élargit, au - delà des pays de l’AES, le cercle des mécontents de ces têtes de pont en Afrique des Médias France Monde. Presque pour les mêmes raisons.