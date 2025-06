Guerre au Moyen Orient : le Gouvernement fait le point de la situation des Maliens établis en Iran - abamako.com

Le ministre des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Monsieur Mossa AG ATTAHER, informe l'opinion nationale que le gouvernement du Mali suit avec une grande attention la situation de nos compatriotes établis en Iran depuis l'éclatement du conflit dans cette région.



Au regard des évolutions préoccupantes de la situation sécuritaire dans ce pays, le gouvernement, à travers le Ministère des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, a procédé au recoupement d'informations par l'intermédiaire de notre Ambassade à Téhéran et établi un contact direct avec la communauté malienne en Iran. La situation de présence de Maliens dans ce pays se présente ainsi:



- trois familles de diplomates maliens avec 9 personnes à Téhéran:

- 20 étudiants boursiers à Qazvin;

- une centaine d'étudiants en études islamiques et leurs familles à Qom.



Le Ministre suit avec une grande attention l'évolution de la situation et rassure que des dispositions sont en cours pour procéder au rapatriement de tous nos compatriotes concernés par la situation et désirant quitter l'Iran.



Le ministre des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Monsieur Mossa AG ATTAHER, invite l'ensemble de nos compatriotes établis en Iran à garder le calme et à éviter les zones à risque.



Bamako, le 20 juin 2025

