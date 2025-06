Plus de 40 jours après la disparition d’El Bachir Thiam: L’inquiétude grandit ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Plus de 40 jours après la disparition d’El Bachir Thiam: L’inquiétude grandit ! Publié le vendredi 20 juin 2025 | Plume Libre

Tweet

Plus de 40 jours après la disparition d’El Bachir Thiam, jeune activiste et membre du parti Yelema (Le Changement) de l’ancien Premier ministre Moussa Mara, survenue à Kati, l’inquiétude ne cesse de grandir chez ses proches. La preuve : dans un communiqué publié mercredi dernier sur les réseaux sociaux, ses camarades et amis expriment leur profonde préoccupation face à l’absence totale de nouvelles concernant sa situation.



« Malgré les multiples démarches entreprises auprès des autorités compétentes, aucun élément concret n’a permis d’éclaircir les circonstances de sa disparition ni de localiser le disparu », dénoncent ses

proches qui jugent la situation très alarmante. Aussi, dans leur communiqué, les amis d’El Bachir Thiam « condamnent fermement cet enlèvement » qu’ils qualifient d’inacceptable, et interpellent aussi bien

l’opinion publique nationale qu’internationale sur le sort de leur camarade. Par ailleurs, ils exhortent : « les plus hautes autorités du pays à mobiliser tous les moyens nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire et permettre à El Bachir Thiam de retrouver sa liberté et sa famille sain et sauf, dans les plus brefs délais ». Enfin, ils rappellent : « la protection des citoyens et de leurs biens relève de la responsabilité fondamentale de l’État, et appelle à un renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ».



Avec L’Indicateur du

Renouveau