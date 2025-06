Diplomatie : Hawoye Touré de retour au bercail - abamako.com

Diplomatie : Hawoye Touré de retour au bercail Publié le samedi 21 juin 2025 | Aujourd`hui

L’ambassade du Mali à Rabat où elle avait été nommée 3e conseiller lors du conseil des ministres du 25 août 2021, notre consœur Hawoye Touré est en fin de mission.



C'était d'ailleurs sa deuxième expérience en tant que diplomate, après avoir servi à l'ambassade du Mali à Washington, aux Etats-Unis. Celle qui fut la présentatrice vedette de l'ORTM est un pur produit du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) de Dakar. A "Bozola", siège de l'ORTM, cette généreuse dame a occupé plusieurs postes de responsabilité.





Patriote engagée et passionnée, Hawoye reste plus que jamais déterminée pour le combat pour un Mali de justice, de respect des libertés pour un Mali apaisé.







El Hadj A.B.H