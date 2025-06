Procès des équipements militaires : Dabitao se défend, la Cour dubitative - abamako.com

Procès des équipements militaires : Dabitao se défend, la Cour dubitative Publié le samedi 21 juin 2025

Dans le procès dit "avion présidentiel et équipements militaires" à la Cour d'assises de Bamako, la journée du jeudi 12 juin 2025, a été marquée par la comparaison de Nouhoum Dabitao, directeur du Commissariat des armées (DCA) au moment des faits. Il est accusé de faux et usage de faux et d'atteinte aux biens publics.





A l'entame de ses propos, le colonel-major Nouhoum Dabitao a réfuté les faits de faux et usage de faux et d'atteinte aux biens publics qui lui sont reprochés et demandé que justice soit faite. Concernant les disparités épinglées dans l'arrêt de renvoi, l'ex-directeur du Commissariat des armées a indiqué que sa structure n'avait pas compétence à ordonner des décaissements. "Dans un marché de 34 milliards de F CFA, comment peut-on détourner 36 milliards de F CFA", s'est-il interrogé.



L'ex-directeur de la DCA a rappelé que c'est le ministre de la Défense et des Anciens combattants, au moment des faits, feu Soumeylou Boubèye Maïga, qui lui avait présenté le mandataire de la présidence de la République, le nommé Sidi Mohamed Kagnassy.





"Ce dernier était chargé de piloter toutes les opérations dans le cadre de l'acquisition des équipements militaires. C'est dans ce sens que j'ai transmis les besoins exprimés par les Forces de défense et de sécurité maliennes afin de lutter contre les terroristes et reconquérir le territoire national", a-t-il précisé.



Sur la disparité évoquée par la Cour entre le montant du protocole d'accord et la valeur réelle des matériels réceptionnés, le colonel-major a souligné qu'il n'était pas l'ordonnateur des dépenses et qu'elles relevaient de la direction des finances et du matériel (DFM) du ministère de la Défense et des Anciens combattants. "Je n'avais pas fixé les prix des matériels ni déterminé les montants réels du protocole d'accord. Pour détourner un bien public, il faut que vous soyez ordonnateur, or dans ce cas précis, je n'étais pas au niveau des finances. Et comment vais-je détourner des fonds", s'est-il interrogé tout en ajoutant que tous les matériels ont été réceptionnés par une commission dont il n'était pas membre.





En réaction à ses propos, la Cour lui a remis différents documents qui font ressortir lesdites disparités. Il lui a été instruit d'analyser minutieusement ces tableaux afin de pouvoir expliquer lesdites disparités.







Marie Dembélé