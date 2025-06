Procès avion présidentiel : Tatam Ly se dédouane - abamako.com

Procès avion présidentiel : Tatam Ly se dédouane Publié le samedi 21 juin 2025 | L'Essor

A la barre, l'ancien Chef du gouvernement a décrit une situation où il semblait n'être qu'un spectateur au lieu d'un chef d'équipe.



Ouvert depuis quelque temps, le procès de l'affaire dite "avion présidentiel et équipements militaires" s'est poursuivi ce vendredi 20 juin avec le passage d'un nouveau témoin après Moussa Mara et Madani Touré. Devant les juges, Oumar Tatam Ly s'est présenté pour donner sa version sur cette affaire qui est pendante depuis des années.





Actuellement à l'étranger, l'ancien Premier ministre a fait sa comparaison par visioconférence. Après avoir juré de ne dire "rien que la vérité", l'ex-chef du gouvernement a décliné toute responsabilité dans l'achat direct de l'aéronef. S'il a admis avoir été abordé sur le sujet par feu l'ancien Chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta, Oumar Tatam Ly a toutefois précisé n'avoir donné aucune instruction et que l'achat direct, au lieu du système localisation-vente, est le pur choix de l'ancien Président de la République.



Concernant la seconde affaire relative à l'acquisition d'équipements militaires, le témoin du jour a été catégorique en affirmant n'y avoir pas été associé. "J'ai appris cette affaire à travers la presse", at-il fait savoir supplémentaire qu'il avait une fois compris que quelque chose de cette nature se tramait lors des échanges anodins avec le ministre de la Défense et son collègue de l'Économie et des Finances qui aurait vite mis fin aux discussions lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'était pas au parfum de l'affaire.





Dans sa défense, l'ancienne patronne de l'hôtel des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko a déclaré qu'il existe bien des courriers qui montrent qu'Oumar Tatam Ly était en contact sur le sujet avec le ministre délégué chargé du Budget. "Ces documents, je les verse dans le dossier et la Cour appréciera", conclut l'ex-ministre.



En somme, Oumar Tatam Ly a décrit une équipe gouvernementale désunie composée de ministres défiant son autorité. Ce qui serait pour beaucoup dans sa démission de son poste de Premier ministre.



Alassane Cissouma