L’ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo aux forces armées et de sécurité : "Je salue votre engagement, vos efforts constants et votre dévouement exemplaire, que vous démontrez jour après jour" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo aux forces armées et de sécurité : "Je salue votre engagement, vos efforts constants et votre dévouement exemplaire, que vous démontrez jour après jour" Publié le vendredi 20 juin 2025 | Aujourd`hui

Tweet

"La coopération entre forces armées de différents pays est indispensable, car l'ennemi est commun"



L'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, Antonio Guillen Hidalgo, vient de célébrer les Forces armées et de sécurité à travers une journée de commémoration et de reconnaissance.





Cette rencontre amicale et fraternelle qui s'est déroulée à sa résidence, a vu la participation de nombreux attachés de défense des ambassades ainsi que des représentants des Forces armées et de sécurité du Mali. "Je tiens à mettre en valeur votre profession, qui est bien plus qu'un métier : c'est une vocation. Nos ennemis le savent et ne cesseront pas d'exploiter les flux migratoires incontrôlés pour déstabiliser nos sociétés. C'est pourquoi, cette volonté de servir doit aller de pair avec l'exigence constante de formation, de perfectionnement et d'adaptation. Vous devez continuer à renforcer vos compétences et à vous préparer à lutter sur des fronts multiples". Discours intégral de S. E. M. Antonio Guillen Hidalgo.





C'est une journée de commémoration et de reconnaissance au cours de laquelle je souhaiterais partager avec vous quelques réflexions.





Tout d'abord, je tiens à mettre en valeur votre profession, qui est bien plus qu'un métier : c'est une vocation. Et cette vocation, celle de servir la patrie et de servir la population, exige des efforts qui vont bien au-delà de ce que requiert un emploi ordinaire, limité dans le temps.



Être militaire, c'est un état d'âme qui ne connaît ni horaires ni frontières. On se réveille militaire, on se couche militaire, et je suis convaincu que même dans vos rêves, vous poursuivez le sens profond de cette vocation, de cette mission de vie.



Permettez-moi donc de vous féliciter, chacun et chacune d'entre vous, pour ce choix de vie placé sous le signe du service au citoyen.



Aujourd'hui plus que jamais, l'existence de forces armées professionnelles prend tout son sens.



Pourquoi ? Parce que l'exigence de préparation et de formation est de plus en plus grande. L'ennemi - un ennemi commun à nous tous - s'approprie désormais les techniques les plus sophistiquées de la guerre moderne.



Je parle ici de ce fléau commun : le terrorisme.



Face à lui, nous sommes confrontés à un défi complexe : une forme de guerre hybride qui dépasse largement les cadres conventionnels.



- La cybersécurité, par exemple, est devenue un champ de bataille stratégique. L'ennemi peut aujourd'hui déstabiliser des sociétés entières en attaquant des infrastructures critiques, des systèmes de communication,



- ou encore en diffusant de la désinformation à travers les réseaux sociaux, influençant ainsi les opinions publiques et menaçant la stabilité de nos nations.



- Aux problèmes de cybersécurité et de guerre informationnelle s'ajoute l'utilisation de l'immigration comme arme de guerre. Nos ennemis le savent et ne cesseront pas d'exploiter les flux migratoires incontrôlés pour déstabiliser nos sociétés.



C'est pourquoi, cette volonté de servir doit aller de pair avec l'exigence constante de formation, de perfectionnement et d'adaptation. Vous devez continuer à renforcer vos compétences et à vous préparer à lutter sur des fronts multiples.



Dans ce combat, la coopération entre forces armées de différents pays est indispensable, car l'ennemi est commun.



Et c'est précisément dans cet esprit que l'Espagne offre son soutien, sa collaboration et son expertise, notamment dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités.



Marchons donc ensemble par la voix de l'excellence



Permettez-moi donc, une fois encore, d'adresser mes plus sincères félicitations à tous les membres des forces armées et de sécurité, ainsi qu'à vous, camarades des armées des pays amis, et tout particulièrement à nos hôtes maliens.



Je salue votre engagement, vos efforts constants et votre dévouement exemplaire, que vous démontrez jour après jour, au service de vos patries, de nos peuples et de la paix".