El Hadj Ichaka Diakite, président de l’USB : "Grâce à l’engagement, la passion et le travail de chacun, nous venons de vivre une saison exceptionnelle, riche en émotions et en réussite" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société El Hadj Ichaka Diakite, président de l’USB : "Grâce à l’engagement, la passion et le travail de chacun, nous venons de vivre une saison exceptionnelle, riche en émotions et en réussite" Publié le samedi 21 juin 2025 | Aujourd`hui

Tweet

Chers membres du club, joueurs, staff, supporters et partenaires,

Alors que la saison touche à sa fin, je tiens à vous adresser, en tant que président du club, mes plus sincères remerciements. Grâce à l'engagement, la passion et le travail de chacun, nous venons de vivre une saison exceptionnelle, riche en émotions et en réussite.





A nos joueurs : bravo pour votre combativité, votre talent et votre esprit d'équipe. Vous avez porté haut les couleurs du club, sur et en dehors du terrain. Vous pouvez être fiers de votre parcours.



Au staff technique et médical : merci pour votre professionnalisme, votre dévouement et votre capacité à toujours tirer le meilleur de l'équipe.



À nos bénévoles : votre soutien dans l'ombre est essentiel. Vous êtes le cœur battant de ce club, et votre engagement mérite toute notre reconnaissance.



À nos supporters : vous avez été notre douzième homme à chaque match. Votre ferveur, votre fidélité et votre passion nous ont poussés à nous surpasser.



Et enfin, à nos partenaires et sponsors : merci pour votre confiance et votre soutien précieux, sans lesquels rien ne serait possible.



Cette belle saison est le fruit d'un travail collectif. Elle nous motive à aller encore plus loin l'an prochain. Ensemble, continuons de faire grandir notre club.



Avec toute ma gratitude et mon respect sportif".