Rokia Traoré : « On ne peut pas imposer la démocratie dans nos pays » Publié le samedi 21 juin 2025 | Jeune Afrique

L`artiste malienne Rokia Traoré

Au cœur d’une bataille judiciaire avec son ancien compagnon, qui lui a valu de passer plusieurs mois en prison en Italie et en Belgique, la chanteuse malienne se prépare à retrouver la scène européenne, en juillet prochain. De son expérience de la prison à son regard sur les relations entre le Mali et la France, entretien avec l’une des plus belles voix du continent.



Rokia Traoré est de retour à Bamako, où elle se concentre sur sa famille et ses activités artistiques. Engagée depuis plusieurs années dans un bras de fer judiciaire avec son ancien compagnon, le dramaturge belge Jan Goossens, elle a passé plusieurs mois en prison. Arrêtée en Italie, en juin 2024, la chanteuse avait été transférée en Belgique, en novembre de la même année. Condamnée par la justice