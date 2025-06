Interdiction de voyager aux Etats-Unis : Le Mali n’est pas concerné - abamako.com

Interdiction de voyager aux Etats-Unis : Le Mali n'est pas concerné Publié le samedi 21 juin 2025 | Mali Tribune

Ils sont 36 pays dont la plupart en Afrique qui seraient visés par la restriction de voyager aux Etats-Unis.





À entendre, la porte-parole du Département d'État américain, Tommy Bruce, ces dits pays disposeront d'un délai considérable pour rectifier la situation qui, selon le Département d'État, affecte la nature de notre confiance dans la délivrance des visas. Dix-neuf pays sont déjà touchés par cette interdiction à des degrés divers.





Mme Bruce affirme que le gouvernement américain est déterminé à protéger ses citoyens en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité nationale et de sécurité publique, notamment dans le cadre de sa procédure de visa. Comme le prévoit le décret 14161 du président Trump, « Protection des États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique », le processus d'octroi des visas doit garantir que les voyageurs étrangers à destination des États-Unis ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale et la sûreté publique des États-Unis. Il s'agit là, de l'avis de Mme Bruce, d'un niveau très bas, que chaque nation devrait pouvoir adopter.



Afin de protéger la sécurité nationale et les intérêts nationaux des États-Unis et de leur population, le Département d'État et d'autres agences gouvernementales américaines évaluent les capacités de sécurité, le partage d'informations et les pratiques de gestion de l'identité des autres pays ; l'exploitation du système de visas américain, comme les dépassements de séjour autorisés ; et l'incapacité à faciliter le rapatriement de leurs ressortissants expulsables. Ainsi, compte tenu de la localisation d'un pays, comme vous l'avez fait, la géolocalisation (l'emplacement réel) d'un pays n'est pas un facteur, ni le continent sur lequel il se trouve. Il s'agit d'aspects très précis concernant la confiance que les États-Unis accordent aux informations que nous leur fournissons pour déterminer si ces pays obtiendront ou non un visa. Nous ne le faisons pas : nous nous appuyons sur les vérifications et la présentation d'informations provenant d'autres pays pour décider si vous pouvez ou non entrer.



"Dans ce cas précis, je pense qu'il est clair que nous envisageons d'accorder un délai aux pays qui ne parviennent pas à un stade où nous pouvons leur faire confiance. Ils doivent alors modifier le système, le mettre à jour et faire tout ce qui est nécessaire pour nous convaincre que nous pouvons faire confiance au processus et aux informations dont ils disposent. C'est donc l'objectif", dit-il. Et de conclure que le secrétaire aura le pouvoir discrétionnaire de déterminer si une personne figure sur cette liste, car nous vérifions ensuite en permanence la nature des échanges. L'objectif est que nous puissions tous avancer et que les personnes puissent entrer dans le pays, et c'est notre objectif.





Ibrahima Ndiaye