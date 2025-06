Forum international des athlètes : Se rencontrer autour des enjeux majeurs - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Forum international des athlètes : Se rencontrer autour des enjeux majeurs Publié le samedi 21 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

Une délégation de la Commission des athlètes du Mali, composée de sa présidente Djénébou Danté et du vice-président Mahamane Sacko, a pris part au Forum international des athlètes, tenu à Lausanne, en Suisse les 11 et 12 juin.



Organisé tous les deux ans, ce forum constitue la plus grande plateforme mondiale dédiée aux représentants des athlètes, a indiqué le Comité national olympique et sportif du Mali. Selon le Cnosm, il réunit les commissions des athlètes des Fédérations Internationales (FI), des Comités Nationaux Olympiques (CNO), des associations continentales, des comités d'organisation des Jeux Olympiques, de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ainsi que du Comité International Paralympique (IPC).





L’objectif du Forum, a rappelé le Comité olympique du Mali, est de permettre aux délégués de se rencontrer en personne afin d’échanger sur les enjeux majeurs qui concernent les athlètes, tout en leur fournissant des ressources utiles pour renforcer l’efficacité et l’impact de leurs commissions respectives.







M.B