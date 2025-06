Société malienne : Le spectre inquiétant d’une crise sociale majeure - abamako.com

Société malienne : Le spectre inquiétant d'une crise sociale majeure Publié le samedi 21 juin 2025 | Mali Tribune

Au Mali, la violence populaire prend désormais des proportions alarmantes.





Le phénomène des lynchages publics, où une foule décide brutalement de se faire justice elle-même, semble devenir une réalité quotidienne préoccupante. Deux cas récents illustrent dramatiquement cette dérive.









En 2024, selon le site d’information Médias-Presse-Info, Oumar Konaté a été battu à mort par des habitants de son village pour avoir refusé de reconnaître son supposé statut d’esclave. Plus récemment, en juin 2025, Abdoulaye Macalou, rappeur malien connu sous le nom de Lord Makaveli, est mort après avoir été lynché par une foule dans la commune V de Bamako. Ce drame a profondément traumatisé ses proches, ses fans et l’ensemble de la communauté artistique malienne.



Ces violences interrogent : pourquoi une foule bascule-t-elle dans la justice sommaire ? La presse locale souligne fréquemment cette dérive inquiétante, généralement motivée par une perception d’impunité et de faiblesse de l’appareil judiciaire. Nombreux sont ceux qui pensent que la police ne remplit pas son rôle, libérant souvent les présumés coupables quelques jours seulement après leur arrestation.



Le cas de Lord Makaveli est symptomatique d’une crise profonde de confiance envers les autorités judiciaires et sécuritaires. Comment une simple altercation verbale peut-elle conduire à un homicide ? L’absence d’études sociologiques approfondies sur ces phénomènes violents empêche de mieux comprendre et ainsi prévenir efficacement ces drames.



Si la situation ne change pas rapidement, le cercle des victimes continuera à s’élargir, nourrissant rancœurs et frustrations accumulées par les familles des victimes, exacerbées par la lenteur et l’inaction de la justice et de la police. Chaque libération anticipée de coupable présumé est vécue comme une humiliation supplémentaire par les proches endeuillés.





Dans un contexte où certains tentent de justifier ces drames par des références fatalistes au destin ou à la volonté divine, il est urgent de rappeler que cette justification irresponsable banalise la barbarie et détruit le tissu social.



Une crise sociale est toujours révélatrice d’un profond mal-être collectif. Elle traduit le niveau inquiétant auquel une société perd son humanité, laissant place à une haine destructrice qui rend chaque individu un ennemi potentiel. Face à cette menace, les autorités ont l’impérieux devoir de faire respecter les lois et d’agir avec fermeté et efficacité. Nous pensons que les autorités doivent renforcer la surveillance et les dispositifs de sécurité à Bamako ; revaloriser l’enseignement de l’éducation civique et morale ; fournir aux forces de l’ordre les ressources nécessaires pour agir efficacement sur le terrain.



La police, quant à elle, doit adopter une démarche rigoureuse et impartiale dans les enquêtes ; assurer une présence rapide et visible sur les lieux d’incidents graves ; garantir une neutralité exemplaire, particulièrement en cas de violence ou de conflit.



Enfin, il faut, de la part des chercheurs et sociologues conduire des études approfondies afin d’identifier et comprendre les mécanismes sous-jacents à ces comportements sociaux violents pour mieux les prévenir.



Ces propositions doivent être enrichies par les contributions d’autres acteurs de la société civile. Faute d’une action rapide, nous risquons d’atteindre ce que certains appellent « la parcelle des cendres », c’est-à-dire le point de non-retour vers une crise généralisée, où la cohésion sociale risque de voler en éclats, avec des conséquences dévastatrices pour tout le pays.









Michel Traoré

Spécialiste en gestion des conflits et paix & expert en islamologie et relations islamo-chrétiennes