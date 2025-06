Le Président de la Transition, Chef de l’État, Son Excellence, le Général d’Armée Assimi GOÏTA est arrivé ce dimanche 22 juin 2025, à Moscou en Russie. - abamako.com

Publié le dimanche 22 juin 2025

Le Président de la Transition, Chef de l'État, Son Excellence, le Général d'Armée Assimi GOÏTA est arrivé ce dimanche 22 juin 2025, à Moscou en Russie.

À sa descente d'avion, le Président GOÏTA a été accueilli avec tous les honneurs dignes de son rang par les autorités russes et le corps diplomatique.

Avec une forte délégation ministérielle et du Conseil National de Transition, le Chef de l'Etat répond à une invitation de son homologue Vladimir POUTINE. Ce sera l’occasion de parler des liens de coopération entre Bamako et Moscou qui sont centrés sur plusieurs domaines dont la sécurité, l’énergie, le transport, entre autres.

Ce déplacement de haute portée est la deuxième visite du Général d'Armée Assimi GOÏTA en terre russe après celui de juillet 2023 où il a participé au deuxième sommet Russie-Afrique, tenu à Saint-Pétersbourg.

Au menu de cette visite de quelques jours en Russie, il est prévu un tête à tête avec les deux Chefs d'Etats et des rencontres élargies aux deux délégations.