Lutte contre le terrorisme et l'Invasion de Mercenaires Deux coups durs infligés à un groupe armé en moins de 24 heures à Aguelhoc

Publié le dimanche 22 juin 2025

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) continuent d’affirmer leur montée en puissance dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. En l’espace de 24 heures, elles ont infligé deux lourdes défaites

à une cellule armée opérant dans la zone d’Aguelhoc, dans la région de Kidal.



Le jeudi 12 juin 2025, alors qu’elles assuraient une mission d’escorte logistique entre Anefis et Aguelhoc, les FAMa ont lancé une opération offensive ciblée dans le village d’Anomalan, situé à une quarantaine de kilomètres au nord d’Aguelhoc. Cette opération a visé une cellule terroriste dirigée par le capitaine

déserteur Issouf Ag Bouchara, connu pour ses activités subversives dans la région. Bilan : dix terroristes neutralisés et un important lot de matériel récupéré, selon des sources sécuritaires.



À peine quelques heures plus tard, à l’aube du vendredi 13 juin, le même convoi logistique a été pris pour cible dans une embuscade tendue dans la même zone. Mais les soldats maliens, anticipant toute

tentative de représailles, ont réagi avec célérité et efficacité.



Appuyées par des vecteurs aériens, les FAMa ont réussi à repousser l’attaque, détruisant plusieurs véhicules ennemis et neutralisant de nombreux assaillants.



L’État-Major Général des Armées a assuré, dans un communiqué publié dans la foulée, que la situation était « entièrement sous contrôle ». Le convoi escorté a pu reprendre sa progression vers Aguelhoc en toute sécurité, renforcé par les succès tactiques enregistrés.



Le haut commandement militaire a salué « la bravoure, le professionnalisme et la résilience » des troupes engagées, soulignant qu’ils illustrent l’engagement constant d’une armée unie, disciplinée et

déterminée à vaincre l’ennemi.

Moussa Ibrahim