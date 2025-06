Mali-Espagne : Abdoulaye Maïga attendu à Séville - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-Espagne : Abdoulaye Maïga attendu à Séville Publié le lundi 23 juin 2025 | L’aube

© Autre presse par DR

Célébration de la Journée de l’Afrique

Tweet





logo







Du 30 juin au 3 juillet 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, représentera le président Assimi Goïta à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en Espagne.



Cette visite s’inscrit dans une dynamique diplomatique active, contredisant les accusations d’isolement du Mali sur la scène internationale. La visite officielle du Premier ministre en Espagne pourrait avoir plusieurs retombées positives, tant sur le plan diplomatique qu’économique.





Cette visite est aussi l'occasion d'une communion diplomatique majeure, porteur d’espoir pour l’économie malienne avec les Maliens vivant en Espagne. Cette présence diplomatique de haut niveau rappelle aux expatriés que le Mali les regarde, les écoute et souhaite travailler avec eux. À travers cette visite du PM, le Mali réaffirme sa place sur la scène internationale et prouve, une fois encore, que sa souveraineté ne signifie ni isolement ni repli. Au contraire, Bamako choisit d’ouvrir de nouveaux espaces de coopération, fondés sur le respect mutuel et les intérêts partagés.



Au cœur des échanges prévus à Séville, la mobilisation de financements pour les projets prioritaires du Mali dans les secteurs de l’agriculture, des énergies renouvelables, des infrastructures, et de la formation professionnelle. La conférence représente un espace stratégique pour renforcer l’attractivité du pays auprès des partenaires techniques et financiers européens, avec un intérêt particulier pour les entreprises espagnoles.





Pour de nombreux jeunes, étudiants, entrepreneurs ou travailleurs établis dans les villes espagnoles, cette visite ouvre des perspectives de collaboration: accès à des programmes de formation, appui aux projets d’investissement, création de passerelles entre les deux pays.



La visite du Premier ministre est également un geste symbolique à l’heure où le Mali trace une nouvelle trajectoire diplomatique, à travers le mot d’ordre de "souveraineté", "ouverture" et "partenariat équitable". Ce déplacement du chef du gouvernement à Séville s’inscrit dans une stratégie cohérente de refuser l’ingérence, mais aussi de dialoguer avec tous les partenaires prêts à bâtir une coopération équilibrée. En somme, cette visite pourrait être un levier pour relancer l’économie malienne, en attirant des ressources, des compétences et des opportunités commerciales nouvelles. C’est donc une diplomatie d’ouverture, mais de fermeté, qui se déploie : celle d’un Mali maître de ses choix, mais attentif aux dynamiques mondiales.



La Rédaction