Lutte contre le terrorisme : La Dirpa révèle des attaques déjouées et… ! Publié le lundi 23 juin 2025

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Face à une menace terroriste persistante et des manœuvres de déstabilisation insidieuses, le Mali démontre sa résilience et son engagement à faire face à la horde de criminels soutenus par l’extérieur.



Mardi 17 juin dernier, lors d'un point de presse, le Colonel-major Souleymane Dembélé, Patron de la direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), a dressé un bilan des dernières opérations menées par les FAMa sur différents théâtres d’opérations à travers le pays.





Le Colonel-major Dembélé a révélé des informations cruciales sur la neutralisation de plusieurs menaces terroristes d'envergure à l'approche de la fête de l'Aïd El-Kebir. Cette anticipation stratégique des Forces Armées Maliennes (FAMa) et de leurs partenaires de l'AES a permis aux populations de célébrer la Tabaski dans la paix et la quiétude.



Ainsi, des étrangers, se faisant passer pour des vendeurs de moutons ou des personnes atteintes de troubles mentaux, ont été appréhendés dans le Centre et le Nord du pays, a-t-il révélé. Ces individus, loin d'être inoffensifs, préparaient des actions subversives contre des installations militaires et des points sensibles de certaines localités. Leur arrestation met en lumière la nature insidieuse de l'infiltration terroriste, a précisé le colonel-major Dembélé.





Grâce à une vigilance accrue des forces armées et de sécurité, des réseaux de complicité complexes, opérant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont été démantelés et traités avec succès…







Bilan des opérations : des sanctuaires anéantis, des traîtres neutralisés



Par ailleurs, les 15 derniers jours de ce mois de juin ont été marqués par des opérations aéroterrestres intensives et déterminantes. Plus de 30 sanctuaires et dépôts logistiques ont été détruits, et de nombreux terroristes neutralisés sur l'ensemble du territoire national. Ces frappes ciblées portent un coup sévère aux capacités opérationnelles et de ravitaillement des Groupes Armés Terroristes (GAT).





Le directeur de la Dirpa a également détaillé l'attaque par drones kamikazes menée les 12 et 13 juin contre un convoi logistique entre Anéfis et Aguelhok. La riposte implacable des FAMa a permis d'éliminer une dizaine de terroristes, parmi lesquels figuraient des anciens officiers déserteurs des FAMa. Occasion pour lui de mettre l’accent sur la trahison de ces déserteurs et la complexité des défis internes auxquels les forces de défense doivent faire face.



Au-delà des chiffres et des opérations, Souleymane Dembélé a salué la résilience et l'engagement indéfectible du peuple malien. Avec une détermination sans faille, il a réaffirmé : «Nous avons rejoint l’armée pour faire la guerre, et nous irons jusqu’au sacrifice», soulignant l'engagement absolu des FAMa à défendre l’intégrité du territoire et à protéger les personnes et leurs biens.





Face à ces enjeux vitaux, le Colonel-major Dembélé a lancé un appel vibrant à certaine population : cesser toute collaboration, directe ou indirecte, avec les terroristes, notamment en leur fournissant des renseignements. La guerre contre le terrorisme est l'affaire de tous, et la mobilisation citoyenne est notre meilleure arme face aux manœuvres de déstabilisation.



« Dans un contexte de guerre économique et médiatique où des acteurs externes, notamment à travers des campagnes d'intoxication orchestrées via des médias français comme France 24 et RFI…, cherchent à saper la confiance et à semer le doute, la vigilance et la solidarité nationale sont plus que jamais vitales. Le soutien de la populaire est un symbole puissant de cette souveraineté retrouvée. Chaque citoyen, en s'appropriant l'information et en rejetant la désinformation, contribue à la victoire », affirme le directeur de la Dirpa.



Mohamed Sylla