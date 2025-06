Visite du chef de l’état à Moscou : Tapis rouge pour Assimi ! - abamako.com

Visite du chef de l'état à Moscou : Tapis rouge pour Assimi ! Publié le lundi 23 juin 2025 | L'Ecole

© Autre presse par DR

Arrivée du Général d’Armée Assimi GOÏTA à Moscou en Russie.

Le Président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, effectue une visite officielle en Russie depuis samedi. Une visite qui se déroule du 21 au 26 juin 2025.



Ce déplacement historique, à l'invitation du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, marque une étape décisive dans l'approfondissement des relations bilatérales et la diversification des partenariats stratégiques privilégiés du Mali. Cette visite officielle représente le premier déplacement bilatéral du Chef de l'État malien en Russie depuis sa prise de fonction en mai 2021. Elle intervient après sa participation remarquée au 2ème Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, du 27 au 30 juillet 2023, où il avait déjà réservé à la Fédération de Russie son premier déplacement hors des frontières nationales.





La présente visite est d'autant plus significative qu'elle coïncide avec l'exercice inaugural de la Présidence de la Confédération des États du Sahel (AES) par le Président de la Transition. Ce déplacement d’Assimi Goïta à Moscou, s'inscrit pleinement dans le cadre du renforcement des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que de la diversification des partenariats engagée par les Autorités de la Transition depuis 2021. Les échanges de visites au plus haut niveau se sont multipliés, notamment celle du Vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, au Mali le 28 novembre 2024, confirmant la qualité des relations entre notre pays et la Russie.



Enjeux de la visite





La visite du Chef de l'État malien en Russie recouvre plusieurs enjeux majeurs. Le premier enjeu est politique et diplomatique. Bien que les Présidents Goïta et Poutine ont déjà établi une relation de confiance mutuelle, cette rencontre à Moscou, après celle de Saint-Pétersbourg en juillet 2023, offrira une opportunité de confirmer cette solide relation et de convenir des perspectives favorables pour l'avenir. Quant aux enjeux économique, sécuritaire et commercial, ils sont relatifs aux sanctions et aux hostilités auxquelles le Mali et la Russie sont confrontés. Les deux pays, conformément aux conclusions de la rencontre des deux Chefs d'État à Saint-Pétersbourg, entérineront les modalités de l'accompagnement et du soutien de la Russie au renforcement des capacités sécuritaires du Mali, à son redressement économique et à sa stratégie de développement économique et social. L'objectif général de cette visite est de hisser la Russie au rang de partenaire privilégié du Mali. Spécifiquement, il s'agira de : renforcer les liens politiques et diplomatiques ; raffermir les relations économiques, commerciales et d'investissements, afin de hisser le volume des échanges au niveau de l'excellence des liens politiques ; signer des accords dans les domaines prioritaires (énergie, économie, défense, enseignement supérieur, culture, agriculture, nouvelles technologies de la communication) ; promouvoir la destination Mali auprès des investisseurs russes ; aborder les questions sous régionales, régionales et internationales d'intérêt commun ; rencontrer la communauté malienne, ou de préférence, la communauté AES établie en Russie ; poursuivre et accroître la coopération sécuritaire.





Point sommaire de la coopération actuelle



Le Mali et la Russie ont érigé un partenariat stratégique qui couvre tous les domaines prioritaires et de souveraineté. Ce partenariat se renforce continuellement, comme en témoignent les entretiens téléphoniques réguliers entre les deux Chefs d'État, les échanges de visites de haut niveau, et le soutien mutuel dans les instances internationales. Au plan politico-diplomatique, les visites officielles des Ministres des Affaires étrangères des deux pays, notamment celle du Ministre Sergueï Lavrov au Mali les 06 et 07 février 2023, ont permis de s'accorder sur les étapes de renforcement du dialogue politique et des relations de coopération multisectorielles. La participation du Président de la Transition au Sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en juillet 2023 a également abouti à des engagements ambitieux. Mais, c’est surtout la participation de la délégation malienne à la 1ère Conférence ministérielle du Forum de Partenariat Russie-Afrique (novembre 2024) qui a ouvert de nouvelles perspectives et axes de coopération. Une dynamique vite renforcée par la dernière visite du Vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie en mars 2024 à Bamako. Ce qui a permis de consolider la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment en matière de formation militaire, d'équipement et de renseignement. Suivie par la visite du Vice-Premier Ministre russe, Alexandre Novak, en novembre 2024 à Bamako, et qui s'est soldée par d'importants engagements et une volonté commune d'accélérer la mise en œuvre des projets structurants.





La Fédération de Russie ne manque pas aussi d’exprimer et de manifester son soutien diplomatique dans les instances internationales ; réciproquement les autorités maliennes témoignent également leur soutien par la solidité des relations bilatérales. Aux plans de la coopération sécuritaire, éducation-formation professionnelle et humanitaire et en matière de défense et de sécurité, la coopération se manifeste par la fourniture d'équipements, notamment des vecteurs aériens, et la formation du personnel malien. En matière de développement, plusieurs accords et mémorandums ont été signés en marge du Sommet Afrique-Russie (Enseignement supérieur, technologies et innovation, justice, consultation sur la coopération économique, commerciale et d'investissement). De manière continue depuis 2023, la Russie a offert 290 bourses d'études de tous les niveaux (Licence, Master et Doctorat) pour l'année académique 2025-2026. Sans oublier l'aide humanitaire, secteur où la Russie, à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM), fournit un soutien constant, notamment avec un récent don d'huile de tournesol enrichie en vitamines A et D d'une valeur de 2 millions de dollars en octobre 2024. Auparavant, des livraisons de blé (50.000 tonnes), d'engrais (30.000 tonnes d'urée) et d'hydrocarbures (17.000 tonnes) ont permis d'établir des liens commerciaux mutuellement bénéfiques.





Lors du Sommet Russie-Afrique en juillet 2023, Assimi et Poutine ont convenu de renforcer la coopération économique. Un Mémorandum d'Entente relatif à la création d'un mécanisme de consultation sur la coopération économique, commerciale et d'investissements a été signé. Depuis cette date, des délégations multisectorielles maliennes, conduites par le ministre de l'Économie et des Finances, ont effectué des missions qui ont permis de conclure plusieurs mémorandums d'Entente et protocoles d'accord dans divers domaines stratégiques pour le Mali. Sur proposition de la Russie, la mise en place de la Commission intergouvernementale sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre le Mali et la Russie devrait consolider le cadre de coopération économique et commerciale et favoriser les liens entre les entreprises maliennes et russes. Tout récemment, s’est tenue la première session du Groupe de travail sur la Coopération économique, commerciale et d'investissement, les 16 et 17 avril 2025 à Bamako. Elle a permis de s'accorder davantage sur des projets structurants, notamment un accord sur l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, des partenariats industriels (KAMAZ, UAZ), des projets miniers conjoints, et un appui à la numérisation de l'administration malienne.





En définitive, d’après le dossier de presse adressé aux rédactions, la visite du Président de la Transition en Russie s'annonce comme un moment clé pour la consolidation d'un partenariat basé sur le respect mutuel, la souveraineté et la promotion d'intérêts partagés, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement et la stabilité du Mali et de la Confédération AES.



Khaly-Moustapha LEYE