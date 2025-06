Visite officielle du Président de la Transition en Russie : « Verrouiller » la coopération économique maliano-russe - abamako.com

Visite officielle du Président de la Transition en Russie : « Verrouiller » la coopération économique maliano-russe Publié le lundi 23 juin 2025 | L'Essor

Arrivée du Général d’Armée Assimi GOÏTA à Moscou en Russie.

La visite du Président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta en Russie, du 21 au 26 juin, aura un fort accent économique. Lors de la première rencontre entre nos deux Chefs d'État, à la faveur du sommet Russie-Afrique tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, les deux pays ont signé un Mémorandum d'Entente relatif à la création d'un mécanisme de consultation sur la coopération économique, commerciale et d'investissements.















Pour savoir le niveau de déclenchement de la coopération maliano-russe, l'on peut regarder à une échelle de base, du côté de la société civile et des chercheurs du Mali, à travers la tenue simultanée en mars dernier de la 1ère édition du Forum économique international Mali-Russie au Centre international de conférences de Bamako (CICB) et au Centre de commerce international de Moscou, à l'initiative de l'Association malienne Perspective sahélienne, en collaboration avec l'Agence de presse African Initiative et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali (CCIM).



Les participants ont discuté, à ces assises, des interactions présentes et futures entre les entrepreneurs maliens et russes dans des secteurs prioritaires comme l'alimentation, l'énergie, la sécurité, la médecine et de la formation des ressources humaines. Les représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Russie et du Centre russe d'exportation y ont parlé de l'aide apportée aux exportateurs nationaux pour aborder les marchés africains. Les discussions de ce forum Mali-Russie ont été également alimentées de part et d'autre par les enseignements des multiples rencontres, visites et discussions entre Maliens et Russes au haut niveau depuis 2022, avec les premières missions ministérielles maliennes en Russie.



Ce sont plusieurs délégations multisectorielles, pour la plupart, conduites par le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou, qui ont permis de conclure plusieurs mémorandums d'Entente et des Protocoles d'Accords dans divers domaines stratégiques pour le Mali. En novembre 2023, le ministre Sanou et plusieurs de ses collègues du Gouvernement ont pu trouver des points d'accords dans les domaines de la production d'énergie, mettant l'accent sur les sources d'énergies renouvelables comme les champs solaires, les centrales éoliennes.



Auparavant, lors de la semaine russe de l'énergie, tenue du 11 au 13 octobre 2023, le ministre de l'énergie et de l'Eau avait affirmé que le Mali et la Russie avaient paraphé un accord historique dans le domaine du nucléaire civil à travers un mémorandum entre Rosatom (la société publique russe de l'énergie atomique) et le Mali, relatif à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le mémorandum russo-malien met l'accent sur l'enjeu stratégique du développement de l'infrastructure nucléaire pour le Mali.



Des discussions avancées sur le plan des hydrocarbures, des céréales et des intrants agricoles ont vu la Russie se hisser à des niveaux de fourniture élevés : 60.000 tonnes d'hydrocarbures et 25.000 tonnes de blé, 35.000 tonnes d'engrais d'une valeur de 100 millions de dollars (environ 60 milliards de Fcfa), selon le ministère de l'Économie et des Finances du Mali.



PROJETS MINIERS CONJOINTS. Lors d'une mission gouvernementale malienne en mai 2023, les deux parties ont convenu, en ce qui concerne le transport ferroviaire, la fourniture de 3 locomotives neuves et la réparation de 2 autres à travers la fourniture de pièces de rechange. C'était un accord conclu avec la société russe Trading House STM qui appartient à Sinatra Transport Machine. Dans l'autre sens, Bamako a également connu un ballet de diplomates de haut niveau et d'entrepreneurs russes.



Comme souligné plus haut, à la faveur des échanges entre les deux Chefs d'État à Saint-Pétersbourg, sur proposition de la Russie, il a été décidé la mise en place de la Commission inter-gouvernementale sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre le Mali et la Russie. Elle devrait permettre de consolider le cadre de coopération économique et commerciale et de favoriser les liens entre les entreprises maliennes et russes.



La première session du Groupe de travail sur la Coopération économique, commerciale, et d'investissement entre la République du Mali et la Fédération de Russie, tenue les 16 et 17 avril 2025 à Bamako, a permis de s'accorder davantage sur les projets structurants, notamment l'accord sur l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, des partenariats industriels (KAMAZ, UAZ), des projets miniers conjoints, et un appui à la numérisation de l'administration malienne. La visite du vice-premier ministre de la Russie, Alexandre Novak, en novembre 2024 à Bamako, s'est soldée par d'importants engagements et une volonté commune d'accélérer la mise en œuvre des projets structurants. Un mois auparavant, le Président de la Transition avait reçu une délégation russe à Bamako.



Les sujets discutés ont été portés, entre autres, sur la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation du coton. Dans l'émission de l'audience, Irek Salikhov, président du conseil d'administration du groupe pétrolier russe Yadran Oil, a indiqué que des accords avaient déjà été passés sur les grandes lignes de la coopération bilatérale et que la rencontre avait permis d'aborder les aspects techniques en vue de finaliser les accords. Et que sa délégation repartait très satisfaite de cette audience avec le Président de la Transition.



Sur la suite donnée aux discussions lors de cette audience, il faut noter que la promesse de la raffinerie a été tenue, avec la pose de la première pierre par le Chef de l'État, le 16 juin dernier à Sénou, en partenariat avec la Société Yadran.



Comme l'a affirmé le Président Goïta, le Mali et la Russie ont « verrouillé » leur partenariat sur le plan de la défense et de la sécurité, reste à passer à la vitesse Grand V dans le domaine économique. La rencontre entre les deux Chefs d'État ce lundi au Kremlin devrait, si ce n'est de verrouiller, permettre de «bétonner» la coopération économique stratégique déjà entre deux États engagés à construire ensemble un monde multipolaire de paix et de développement solidaire.



Envoyés spéciaux à Moscou, Alassane SOULEYMANE



Oumar DIOP



Alassane Souleymane