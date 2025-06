Focus : Bonjour Moscou ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Focus : Bonjour Moscou ! Publié le lundi 23 juin 2025 | L’aube

Tweet

Une alliance stratégique au cœur d’un nouvel échiquier sahélien est en train de voir le jour.

]

Avec cette visite officielle du Président Assimi Goïta à Moscou, sur invitation de Vladimir Poutine, le Mali s’inscrit dans une démarche stratégique au moment de grandes tensions internationales. Alors que le conflit ouvert entre l’Iran et Israël va inéluctablement bouleverser les équilibres régionaux, et que ses répercussions au Sahel sont désormais palpables, cette visite ne peut être réduite à un simple échange diplomatique bilatéral. Elle incarne une affirmation stratégique du Mali dans un monde en recomposition.





C’est donc une invitation chargée de symboles que cette invitation russe adressée au chef de l’État malien. Elle résonne comme un message fort : le Mali est désormais identifié comme un partenaire géostratégique de la Fédération de Russie. Ce signal diplomatique intervient à un moment où les alliances traditionnelles s’effritent et où les relations avec certains partenaires se sont considérablement tendues. La Russie, dans cette configuration, apparaît comme le garant d’une sécurité politique et militaire alternative, au moment où l’architecture de défense régionale est en pleine redéfinition. On peut parler à satiété de coopération sécuritaire consolidée à visage humain dans un contexte de guerre élargie.



Au-delà du pilier militaire, l'agenda économique va contribuer à consolider les premiers jalons posés dans le cadre du partenariat. Le Mali entend saisir l’occasion pour renforcer sa souveraineté économique, en attirant de nouveaux investissements russes dans les secteurs minier, énergétique et agricole. La participation de milliardaires et d’hommes d’affaires russes dans le financement du développement de notre pays revêt ici un caractère stratégique.



C’est aussi un repositionnement stratégique du Sahel qui est en question au cours de cette visite officielle. Au sein de l’AES, le partenariat russe est déjà partagé et consolidé, mais à travers cette visite, il prend un tournant décisif dans l’autonomisation et l’opérationnalisation des accords de coopération au Sahel. Alors que les pays de l’AES redéfinissent leur rapport au monde, Moscou semble miser sur un partenariat prolongé, fondé sur une complémentarité d’intérêts et une vision multipolaire des relations internationales.







La Rédaction