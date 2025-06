Licenciement à Loulo-N’Gougkoto: 120 sous-traitants des sociétés de placements ETASI et SAER-Emploi déversés pour "motif économique" dans la rue sans indemnités - abamako.com

Ils sont 120 travailleurs qui, au préalable étaient en sous-traitance chez ETASY, partenaire de SAER Emploi depuis des mois. Aujourd’hui, ils se retrouvent dans la rue, sans emploi et sans ressources, dans l’attente interminable du règlement de leurs droits après leur licenciement par la société de placement SAER-Emploi.



Pourtant dans la lettre de licenciement, tout semble clair. Pourquoi faire tourner ces jeunes pères de famille en rond?





La SAER-Emploi,

bien connue dans le



domaine du place-

ment de main-d’œuvre



dans les sites miniers sus-

cite aujourd’hui la colère



de dizaines de jeunes. Tous

réclament le paiement de



leurs indemnités de licen-

ciement, ainsi que les docu-

ments administratifs qui leur



permettraient de prétendre

à un nouvel emploi. Pour

beaucoup, cette situation

caractérise le sort incertain



réservé aux travailleurs tem-

poaires au Mali, souvent sans



défense face aux grandes



entreprises ou aux intermé-

diaires de sous-traitance qui



les piétinent au mépris du

droit.

Ces jeunes étaient

employés sur le site de Loulo



en tant qu’opérateurs de char-

gement. Ils avaient ensuite été



mis en congé technique avant

d’être formellement remerciés

par des lettres officielles qui

leur sont individuellement

adressées et que nous avons

pu consulter. Dans ces lettres

datées du 19 mai 2025, la

direction de SAER-Emploi

informe le salarié de son

licenciement pour "motif

économique", à compter du

26 mai, à la suite d’un congé

technique de trois mois. Le

document, signé par le chef

d’opérations de la société,

Mamadou Ouologuem, assure

pourtant que "les droits



légaux seront payés confor-

mément aux lois en vigueur



en République du Mali" et

qu’un certificat de travail

sera délivré. Mais des mois

plus tard, aucune indemnité,

aucun certificat et surtout

aucun retour de la direction.

« On nous avait promis qu’on

serait rétablis dans nos droits.