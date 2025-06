Conclave des ministres de la défense de l’AES : Place à la force Unifiée de la Confédération ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Conclave des ministres de la défense de l’AES : Place à la force Unifiée de la Confédération ! Publié le lundi 23 juin 2025 | L’aube

Tweet

Le vent du changement souffle avec force sur le Sahel ! Alors que les défis sécuritaires s'intensifient, la Confédération des États du Sahel (AES) vient de franchir une étape décisive.



Réunis à Bamako le vendredi 20 juin 2025, les ministres de la Défense du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont sonné l'heure de la mobilisation générale, esquissant les contours d'une "Force Unifiée" audacieuse, destinée à transformer la riposte antiterroriste et à sceller la souveraineté de la région.





Le constat est sans appel : le Sahel est le théâtre d'une intensification dramatique des menaces multiformes. Résurgence des violences armées, exode des populations, infiltration terroriste- la région est sous pression. Mais, loin de baisser les bras, l'AES, née précisément en réponse à ces tensions géopolitiques et aux manipulations extérieures, réaffirme sa vocation première : faire de la Défense et de la Sécurité le socle inébranlable de sa souveraineté commune. Un alignement stratégique avec la Charte du Liptako Gourma et les résolutions des Chefs d'État qui prend aujourd'hui tout son sens.



L'AES prend forme ! L'heure n'est plus aux atermoiements. Les armées des trois pays ont déjà prouvé leur efficacité sur le terrain. La mise en place d'un cadre de concertation entre les chefs d’état-major a permis un rapprochement opérationnel sans précédent. Le lancement du Concept Opérationnel Commun (CONOPS) symbolise cette nouvelle ère de coordination, tandis que les opérations "YEREKO" sont devenues le symbole éclatant d'une efficacité tactique et stratégique. Ces succès, qui ont rallié les populations, prouvent que la coopération renforcée, notamment au niveau des forces aériennes, est la clé de la victoire.



Vers une armée d'élite sahélienne : la Force Unifiée de l'AES (FU-AES)



Le point d'orgue de cette réunion historique qui s'est tenue à l'École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye a été la proposition concrète lancée d'institutionnaliser une Force Conjointe de Défense, la future Force Unifiée (FU-AES) en vue. L'objectif est clair : bâtir une entité capable d'assurer une coordination stratégique optimale, de mutualiser les moyens à une échelle inédite et d'offrir une réponse rapide et imparable à toutes les menaces.





Cette initiative n'est pas qu'une ambition militaire. C'est une vision politique et juridique forte des trois chefs d'État de l'AES. La réunion ministérielle est une étape clé de validation opérationnelle et politique de cette vision, devant déboucher sur l'adoption d'un protocole additionnel "Défense et Sécurité" qui servira de base juridique à cette force révolutionnaire.



Le discours des ministres a résonné comme un vibrant appel à l'action collective et à l'engagement inébranlable des États membres. Il s'agit de renforcer la confiance mutuelle, de maintenir une mobilisation continue et de cimenter la cohésion régionale. C'est un hommage solennel à l'engagement héroïque de nos soldats et une reconnaissance de la clairvoyance de nos Chefs d'État.



Le Sahel est en train de forger son propre destin, à travers un modèle sahélien de sécurité unique, adapté à ses réalités. Un modèle qui place la sécurité des populations au cœur de ses préoccupations, qui transforme les succès militaires en structures institutionnelles solides, et qui promeut une solidarité sécuritaire régionale ancrée dans les valeurs partagées du Sahel.



Khaly-Moustapha LEYE